議員質疑永和大陳社區文物無處放 城鄉局：將設活動中心
新北市政府推動永和大陳社區都更案，新北市議員連斐璠指出，社區保留許多文物，起初城鄉局有承諾提供空間可以放置，如今卻沒規畫甚至說不知道，質疑市府對文物保留不重視。新北市城鄉局表示，大陳7單元更新後，將設有活動中心公益空間。
連斐璠表示，目前永和大陳的進度是，單元1、4最後2區還沒標出去，目前公告要招商，現在有在地居民問她，市府要把大陳文物館設在哪一區，沒想到她問了城鄉局，城鄉局竟然回答不知道？
連斐璠指出，永和大陳社區很多居民，是當初1956年從大陸撤退來台，歷經很艱辛的歷程，來到永和，起初這邊是河川地，後來做了河堤才有這塊新生地，居民在此落腳，因為大陳社區推動都更，現在很多文物是放在第7單元的感恩堂2樓。
「現在都更進度持續推動，這些文物要放哪裡？」連斐璠認為，當初有給居民承諾，如今卻連暫放區都沒規畫，社區大學最近也來找她，詢問相關文物要怎麼保留，難道市府不重視文物保留？
城鄉局表示，今年初文化局已針對感恩堂內文物，邀請專家學者提供意見，雖不屬法令所稱古物文化資產，惟仍具史料價值，建議主管機關可先保存，市府已於大陳單元7所提供的活動中心公益空間，請公所融入文化保存及文物展示相關設計。
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