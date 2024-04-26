新北辦防汛演習 侯友宜：提升緊急應變措施能力

新北市政府今天在三重區重陽抽水站堤外高灘地舉行防汛演習，以智慧防汛平台結合科技、視訊、廣播進行演練，市長侯友宜表示，建立完整防汛機制，提升緊急應變措施能力。

新北市府今天演練分平時、災前準備、災中應變、災後復原，現場實施重陽抽水站預抽、移動式抽水機操作還有災後臨時供水站架設等多項演練項目。

侯友宜表示，面對氣候變遷要做好準備，演習透過資訊、智慧系統及跟各地視訊連線，以科技、CCTV資訊並結合偵水志工全方面因應積淹水情況，降低災損。

侯友宜表示，防汛工作必須不斷調整SOP，建立完整防汛機制，才能提升緊急應變措施能力和處理效率，將災害降到最低。

水利局長宋德仁接受媒體聯訪表示，智慧防汛平台以系統化掌握雨量、淹水，抽水站有預抽機制，在豪大雨發生前先抽乾抽水站前池、下水道等空間變成滯洪池，以各項措施減少積淹水，市民也可在市府「新北災訊E點通」網站查詢即時災害訊息。

水利局表示，整合118處路面淹水感測器、253處下水道水位計、84座抽水站、129處雨量站、CCTV資訊，運用智慧防汛平台AI系統24小時監控水情，用LINE機器人即時推播各局處應變，並有防汛人員24小時投入，有效縮短防汛應變時間達1到2小時以上。

台灣民眾黨籍新北市議員陳世軒表示，建議市府當大雨來臨時，要迅速應變並且讓市民在第一時間快速、充分掌握資訊。