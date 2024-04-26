港澳旅客去年破119萬 北市與港業者推雙城觀光餐車搶攻市場

為了拓展港澳市場，台北市觀傳局長王秋冬率旅遊相關業者赴港澳推廣遊程，並見證台北雙層餐車與香港水晶巴士首度簽署合作備忘錄，互推優惠。王秋冬說，期待合作能夠增加雙邊遊客互訪人次，同時台北市規畫港澳旅客周末短期親子遊程滿足需求。

觀傳局指出，根據資料統計，2023年來台旅客總計648萬人次，其中港澳旅客人次高達119.5萬，名列第一，超越韓國及日本，為台北市重要推廣的目標市場之一。

這次赴港澳的業者包含旅行業、雙層觀光巴士、旅宿業等。同時，台北市雙層餐車代表徐浩源與香港水晶巴士主席洪家恆，簽署雙城觀光餐車「合作備忘錄」，共推互送遊客優惠。

王秋冬介紹，香港水晶巴士的餐點為香港米芝蓮餐飲，而台北市雙層餐車則與台北五星級飯店合作，都各具性價比及美食特色，交流行程中，香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）也表達港台旅宿業長久以來友好及相互支持的關係。