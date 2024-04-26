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原民回復傳統姓名 北市籲速修法
台北高等行政法院今年判決認定，戶政事務所應准予原住民單獨以羅馬拼音文字登記身分證姓名，並判台北市敗訴，市長蔣萬安認為此案有助全國原住民族權益，決定放棄上訴；副市長林奕華昨赴行政院會替原住民請命，呼籲中央啟動姓名條例修法，讓原住民回復傳統姓名時，不必強制與漢名並列。
林奕華在院會指出，原住民姓名平權的議題，早在20多年前，就有許多原住民人士極力倡議，民國110年也有4名原住民向台北市戶政事務所申請回復傳統姓名，並以單列羅馬拼音方式呈現，遭北市戶政事務所依照姓名條例的規定駁回。
4人提起行政訴願以及行政訴訟，今年1月經高等行政法院判決台北市敗訴，依照判決，北市必須在原住民族人申請回復傳統姓名時，得要求戶政機關以單列羅馬拼音的傳統姓名，不得再強制需與漢名或相近發音的漢字並列。
北市原民會主任委巴干．巴萬（Bakan Pawan）表示，依據憲法條文第10條、憲法法庭判決意旨，原住民傳統姓名為原住民族彰顯族群認同的特別權利；且「原住民語言發展法」明訂原住民族語言為國家語言，其書寫系統（羅馬拼音）為原住民族文字，「原住民單列羅馬拼音為傳統姓名 」對於原民姓名權、人格權及國家語言平等權具高度正當性。
北市原民會也表示，該案是繼「新北市原住民寶杜巴燕申請單列羅馬拼音為傳統姓名 」判決原住民勝訴的第2案。過去蔣萬安及林奕華擔任立委期間，立法院即有委員提案修法，但終究因為行政院不同意或沒有相關對案而告終，請行政院盡速推動修法，解決全國第一線戶政人員適法疑慮和困擾。
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