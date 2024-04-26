聽新聞
test
0:00 / 0:00

原民回復傳統姓名 北市籲速修法

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北高等行政法院今年判決認定，戶政事務所應准予原住民單獨以羅馬拼音文字登記身分證姓名，並判台北市敗訴，市長蔣萬安認為此案有助全國原住民族權益，決定放棄上訴；副市長林奕華昨赴行政院會替原住民請命，呼籲中央啟動姓名條例修法，讓原住民回復傳統姓名時，不必強制與漢名並列。

林奕華在院會指出，原住民姓名平權的議題，早在20多年前，就有許多原住民人士極力倡議，民國110年也有4名原住民向台北市戶政事務所申請回復傳統姓名，並以單列羅馬拼音方式呈現，遭北市戶政事務所依照姓名條例的規定駁回。

4人提起行政訴願以及行政訴訟，今年1月經高等行政法院判決台北市敗訴，依照判決，北市必須在原住民族人申請回復傳統姓名時，得要求戶政機關以單列羅馬拼音的傳統姓名，不得再強制需與漢名或相近發音的漢字並列。

北市原民會主任委巴干．巴萬（Bakan Pawan）表示，依據憲法條文第10條、憲法法庭判決意旨，原住民傳統姓名為原住民族彰顯族群認同的特別權利；且「原住民語言發展法」明訂原住民族語言為國家語言，其書寫系統（羅馬拼音）為原住民族文字，「原住民單列羅馬拼音為傳統姓名 」對於原民姓名權、人格權及國家語言平等權具高度正當性。

北市原民會也表示，該案是繼「新北市原住民寶杜巴燕申請單列羅馬拼音為傳統姓名 」判決原住民勝訴的第2案。過去蔣萬安及林奕華擔任立委期間，立法院即有委員提案修法，但終究因為行政院不同意或沒有相關對案而告終，請行政院盡速推動修法，解決全國第一線戶政人員適法疑慮和困擾。

原住民語 羅馬拼音

延伸閱讀

全中運閉幕北市獎牌數二連霸 147金再創新高

全中運／113年台北市畫下句點 交棒下屆主辦台南市

盼原住民回復傳統姓名不須強制列漢名 林奕華籲中央速修法

蔣萬安「洪荒之力」大聲公…不到一天破1.3萬按讚 丁子坡同學紅了

相關新聞

台灣設計展後停滯？ 三鶯發展 侯友宜允調整規畫

被視為「侯家軍」的市議員呂家愷昨質詢，隨著捷運三鶯線將在2025年通車、新北市美術館也將完工啟用，市府「三鶯文創整合計畫...

新店三峽交界彎道 2年38起車禍

新北地形複雜，山道上也常出現交通事故，其中新店安康路不到一公里的交界彎道路段，近兩年已有38起車禍，本月甚至有死亡車禍，...

公務員過勞成常態？ 議員曝新北市府缺額逾500人

公務人員近年爆出走潮，留下的人工作愈來愈繁重，近期就發生新北市捷運局科長疑似為處理環狀線修復過勞死。民進黨新北市議員黃淑...

12分鐘1班 環狀線今起加開6列直達車

新北捷運環狀線因0403地震可能要修繕1年以上，新北捷運公司表示，目前環狀線分區營運，新北產業園區站到板橋站因無列車折轉...

8年整建34校老校舍 議員批太慢

0403大地震震出北市校園老舊問題，共162校通報災損，北市教育局規畫每年編40億預算，先整建需優先改建的34校，但議員...

釐清3大案真相 蔣萬安：當事人不用提前焦慮

北市台智光、北士科和京華城等三大案爭議，引發藍綠白混戰，甚至引起前、後任市長郝龍斌、柯文哲陣營隔空互嗆心裡有鬼，市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。