台灣設計展後停滯？ 三鶯發展 侯友宜允調整規畫

被視為「侯家軍」的市議員呂家愷昨質詢，隨著捷運三鶯線將在2025年通車、新北市美術館也將完工啟用，市府「三鶯文創整合計畫」平台卻無任何進展，市府應積極推動，旅客才不會只去「沾醬油」。市長侯友宜允諾交辦相關局處立即調整規畫，強調三鶯文創不是只有文化、藝術，而是要帶來地方經濟平衡發展。

呂家愷指出，台灣設計展獲得很大回響與成功，但是展覽結束後，跨局處「三鶯文創整合計畫」平台不能只為了幾天的設計展，過去鶯歌三號公園應捷運施工而封閉長達7、8年，隨著捷運即將完工也將恢復啟用，但與該公園相關的鄰近3里里長不知此事，沒有表達在地意見的機會。

呂家愷說，三鶯文創整合計畫須考慮夜經濟、夜生活環節，直言市府從去年執行至今，完全沒有任何進展，包括商圈是否要整合，以及如何鼓勵商圈營業時間到晚上，沒看到相關局處提的配套措施。

呂家愷認為，三鶯的重點招商案，尤其是市府土地，同樣能夠利用跨局處平台來討論。「不希望旅客來到三鶯，只是在這停留半天」，尤其新北美術館即將開幕，三鶯線捷運也要通了，希望市府重視與妥善規畫，讓觀光客多停留幾天，相信帶給地方商圈與民眾的經濟效益，絕對平常的是2到3倍。

侯友宜表示，三鶯文創不是只有文化、藝術，而是要帶來地方經濟平衡發展，不管夜經濟或帶動觀光旅遊，是重要目的。文化局長張䕒育說，平台會議每季都會召開一次，持續跨平台溝通地方發展。