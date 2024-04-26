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公務員過勞成常態？ 議員曝新北市府缺額逾500人

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

公務人員近年爆出走潮，留下的人工作愈來愈繁重，近期就發生新北市捷運局科長疑似為處理環狀線修復過勞死。民進黨新北市議員黃淑君昨質詢指公務人員長期過勞，全市缺額逾500人，市府持續漠視，恐釀市政危機。市府人事處表示，會盡快幫各機關找到人，離職調動很正常，尊重員工意願。

黃淑君說，缺額最高前五名是消防局159人、警察局48人、水利局48人、環保局31人；若以缺額比率來看，前四名分別是體育局18%，其次是水利局15.6%、警察局10.1%，青年局12.5%。體育局及青年局才剛成立，讓人質疑根本不重視年輕人及體育工作，空有口號。缺額長期不補，現在人員加重負擔，要積極補足缺額。

議員林裔綺指出，偏鄉更是需才孔急，正式職缺長期無法補足，都用臨時人員或是職代，但是像是專業性高的工務課、經建課，人才難以替代，讓地方發展雪上加霜。

人事處長林正壹表示，目前持續補足各單位人力，青年局最近補了1、2位高階人力，體育局則是剛從二級單位升為一級單位，人力還在補。

對於公所人力問題，民政局長林耀長說，人事處、民政局前幾年都有針對各公所人力調查統計，只要公所有遇缺，只要在核定員額內就可以做增補。

林耀長坦言，缺額的工作量都會分配到其他同仁上，為了讓公所人員穩定，除了同仁繼續努力，在考試分發部分，都會希望以地方特考為主，因為特考規定需要在原機關待滿6年以上，公所人力才會相對穩定。

有公務人員私下透露，不是沒在找人，但隨著各項公教福利改革，公務機關已非現今民眾生涯規畫首選，去年某單位開缺，開11個缺，卻只有10個人來考，這10個人也不一定都能合格，留下來的人就只好繼續撐到撐不了的那一天。

人力 體育

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