新店三峽交界彎道 2年38起車禍

新北地形複雜，山道上也常出現交通事故，其中新店安康路不到一公里的交界彎道路段，近兩年已有38起車禍，本月甚至有死亡車禍，成為急需改善路段。新北交通局表示，靠三峽段短期將三階段改善，包含增加提醒及研擬截彎取直，近半年也已針對新北境內類似山區彎道做改善，包含平溪、汐止等地增加交通桿、反光導標及標誌等。

新北有不少位處山坡地社區出入危險，新店的安康路貫穿安坑地區並一路到三峽，不只是市區重要道路，也是跨區聯絡幹道，但近年死傷車禍頻傳，居民出入也憂心安全。

市議員陳儀君指出，安康路三段是新店來往三峽的捷徑，但因地處偏僻幾乎無障礙，車輛時速頗快，且為大型運輸車輛行經路段，不少彎道口相對狹窄，威脅行車安全，應加速改善，避免憾事一再發生。

交通局交通安全科長林碧芬說，針對安康路三段，短期半個月內將增加提醒牌面及加強相關標線號誌；中期檢討全線發生事故地點，建議於彎道前後150公尺路段，提前設立相關警告警示標誌標線，並於5月31日前完成交通標示改善規畫，6月完工；長期會與養工處研議是否將道路截彎取直。

新店警分局表示，安康路三段會建議於地面再畫設速度「40」，另於雙向道路進彎前直線路段增設「回復型防撞桿」，降低車輛行經彎道時，因失控倒地滑行與對向行駛車輛碰撞之嚴重性，並增設「楔形標線」等工程，讓用路人因視覺效果減速通過該路段；另外，也會復舊反光波浪板，以增加彎道在夜間之辨識度和提醒減速的視覺效果，防止交通事故再次發生。

交通局交通管制工程科長林昭賢說，近半年針對三處山區危險路段改善，於彎道增加相關警示設施等設施，包含平溪雙菁道路增設交通桿、汐止東勢街增設反光導標、北28-1增設輔2標誌。

警察局統計今年第一季易肇事路段包含新莊區中正路、中和區景平路、中和區中正路、三重區中正北路、永和區中正路等，不管是市區道路或山區道路，都將加強執法，包含設置流動測速照相、加強勤務部署取締違規、評估設置科技執法設備等，減少違規，降低交通事故發生。