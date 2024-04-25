台智光不服北市解除警局專案合約稱並無不法 警察局長：不接受片面說詞

台北市議員林世宗今天質詢指出，台智光不服北市府解除警局專案合約，聲稱並無不法；警察局長張榮興表示，不接受片面說詞，子約已於8日終止，8日起就採公版費率1761元計價。

台北市政府8日發函台智光，要終止民國106年簽訂的警察局專案合約；台北市長蔣萬安日前證實，台灣智慧光網19日回文表示不服，所以接下來會啟動跨局處爭議調解小組機制，請台智光來開會協調。

台北市議會今天下午召開定期大會警政衛生部門質詢，台北市警察局等單位列席，多名議員質詢台智光案後續議題，包含終止子約、費率重新議價、子約採專用專線等。

民進黨議員林世宗質詢時表示，希望張榮興在台智光案中可以無懼承擔、撥亂反正，而台智光先前回文給市府，認為子約並無不法，詢問張榮興對此看法。張榮興說，這是台智光片面說詞，不會接受。

林世宗表示，蔣萬安昨天到民進黨團報告時提到，台智光不服市府終止子約，這與市府目前立場相違背，追問明年費率是否重新議約，並由爭議小組積極處理解除母約，請問是否支持、蔣萬安是否有下這樣指令。張榮興答詢支持且有下指令。

張榮興指出，終止台智光的子約是在8日，從8日起，會採公版1761元支付，且依母約規定，監視器網路不會斷線，並已積極尋找備援代替方案。

社會民主黨籍議員苗博雅則提到，依蔣萬安先前到議會報告資料，台智光母約公版3M費率新台幣1761元，經市府與業者談判後警局子約改為2100元，價差約300多元，仍認為太貴。

苗博雅說，調資料發現，北市資訊局曾評估，台智光的母約與警局專案子約，其實技術和品質都相同，公版就能符合警局需求。

苗博雅指出，公版網路若夠用，為何警局一定要用專線，這樣變成「要五毛給一塊」，查詢顧問監造公司說法，當時監造僅要求影像回傳頻寬品質，未要求設專線。

苗博雅表示，目前爭議是公版網路已符合警局需求，為何要採專線，警局認為「專用網路」定義，也跟台智光不同，警局之後是否可不再採用專用網路名稱。

張榮興答詢，台智光堅持採專用網路的說法，是因對稱頻寬也就是每支監視器都為專線，這確實是目前爭議點，因此後續才會不斷跟業者議價，並要求實支實付。

民進黨議員林亮君詢問，若台智光事後要提告，是否有因應作為。張榮興說，相關契約規範都有與法務局持續討論，且有準備包含爭議調解、法律訴訟等因應作為。