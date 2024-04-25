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汐止江北里綠美化再晉級 植栽回收物打造創意圖騰

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止江北里利用高速公路邊坡，營造成一座後花園，持續利用植栽及瓶蓋、安全帽等回收物打造創意圖騰，讓路過民眾看了都有好心情。圖／觀天下有線電視提供
汐止江北里利用高速公路邊坡，營造成一座後花園，持續利用植栽及瓶蓋、安全帽等回收物打造創意圖騰，讓路過民眾看了都有好心情。圖／觀天下有線電視提供

如何讓環境更美麗，汐止江北里利用高速公路邊坡，營造成一座後花園，耕耘了10幾年來，綠美化有成，獲得肯定，而環境美化不間斷，除了在樹上栽種蝴蝶蘭，增添五顏六色，也持續利用植栽及瓶蓋、安全帽等回收物打造創意圖騰，讓路過民眾看了都有好心情。

江北里長謝祚敏指出，過了江北橋就到江北里，高速公路邊坡等是里內的門面，而沿線的綠美化從橋頭開始，入口處有當初做聯絡道橋時，市府有詢問江北里過去有什麼特色，就有請教了文史工作者同時也是調解會主席王安成，提供了一些文史資料及老照片，打造了古今江北文史尋根，像是50年代的基隆河渡船頭，時代慢慢演變，多了很多建築物及橋梁，另外，過去水岸邊種綠竹荀非常有名，所以，一旁也做了象徵過去特色綠竹荀的入口意象，是精神指標。

謝祚敏說，過去高速公路邊坡都是雜草叢生，當時就覺得社區需要綠美化、要有創意，所以，除了種花花草草，也做了好幾個圖騰，首先是春字，一開始先在一旁造景，再去撿一些回收物，像是安全帽及空瓶子，拼出春字，緊鄰的空間也用變葉樹等植栽，一樣是再加上回收物，打造東字，象徵太陽從東方升起，日出而做、日落而息。

包括玻璃空瓶、瓶蓋、安全帽，都是要用來裝飾美化的物品，在汐止區江北市民活動中心對面，高速公路邊坡的小花園，經過這幾年來的經營，不斷的進行園藝造景，謝里長不斷想創意點子，排出吉祥字，搭配週邊植栽綠美化。

謝祚敏指出，江北里門面進來，也需要有顯眼的意象，所以，用金露花做創意，修剪出江北里三個字，再加上好山好水，共七個字，值得一提的是，圖騰不斷增加，還打造了瀑布意象，用樹蘭、金露花、白榕樹，再加上最上面的軟枝黃蟬，開花時黃色的花朵垂下來，就像瀑布一樣，還有這幾年也在樹上種了許多的蝴蝶蘭，很感謝志工的幫忙，平時這一大片的花園，都是靠他們一起維護澆水，沿線綠美化環境很美，希望讓路過民眾看了都有好心情。

汐止 綠美化 高速公路

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