新北市小小主播營登場 學童感受說話魅力 影音創作樂趣

下一個網紅可能就是你，可以讓小學生同時可以學習口語表達，以及拍攝剪輯的新北市小小主播營昨(24)日開營了，在新北市議員蔡健棠持續推動下，由新北市政府教育局主辦，永佳樂有線電視承辦的新北市小小主播營將繼續帶領新莊區的學童感受說話魅力及影音創作樂趣。

本次活動由新北市教育局主辦，新北市議員蔡健棠更是大力推動，由台灣大寬頻永佳樂有線電視台承辦的新北市國小學童小小主播營，自4月24日起至5月22日，共計四周，每週三邀請新莊區昌隆、光華、裕民、頭前4所國小學生至電視台輪流參與。

4月24日小小主播營舉辦開訓典禮，包括新北市教育局副局長劉明超，新北市議員蔡健棠、新莊光華國小校長洪中明、永佳樂電視台總經理楊明杰等人出席參加。

新北市教育局副局長劉明超表示，感謝永佳樂提供媒體資源，讓國小學生進入實際場域進行學習並期待未來持續合作，協助學童進行職業探索。

新北市議員蔡健棠表示，小小主播營開課，今年已邁入第二年持續推動小小主播營活動，就是希望小朋友對新聞工作有基本認識，更希望小朋友來到電視台都能快樂學習。對於這次來參加，表現優秀的小主播。

永佳樂總經理楊明杰說，將會把錄製影片排播在永佳樂有線電視頻道，希望讓大家共同見證小朋友學習成果。

整天小主播活動下來，小學生早上上課，下午實作，學生做中學，學習更有效率，同時還能透過小班分組輪流體驗主播及攝影、剪輯、導播等等其他新聞製作環節。

帶隊老師表示，沒想到不少平時內向的小朋友也可以站在台上，播報完新聞，對於小學生學習成果，相當驚喜，讓小朋友度過了一天充實且有效學習的電視台之旅。