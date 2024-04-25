快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

新北修正都市計畫 4間公有動物之家有望就地合法

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋、五股、淡水、八里4處動物之家因位於都市計畫用地，礙於法令限制，取得使用地編定及建物執照取得困難。圖為五股動物之家。圖／新北市動保處提供
新北市板橋、五股、淡水、八里4處動物之家因位於都市計畫用地，礙於法令限制，取得使用地編定及建物執照取得困難。圖為五股動物之家。圖／新北市動保處提供

新北市境內共有8所公有動物之家，4所位在都市計畫範圍內，未能合法化，城鄉局修正「都市計畫法新北市施行細則」部分條文共11條，讓都計範圍農業區內容許使用動物福利設施，修正條文預計1年內完成內政部審查，再發布實施，4所動物之家只要符合農業區建蔽率等建築規範，即可取得使用執照，就地合法化。

新北市動物之家早期與清潔隊共存，隨著時代演變清潔隊以機關設施合法存在，但都計範圍內農業區未准許動物福利設施，導致新北4間動物之家用地直至目前未能名正言順。動保處為此與城鄉局多次協調，城鄉局修正「都市計畫法新北市施行細則」部分條文，將動物福利設施納入都計範圍農業區內。

城鄉局長黃國峰表示，本次修法著重於加速都市更新之法令配套，如都市更新案件經審議後，商業區作住宅區比例得以放寬、基地開挖率得酌予放寬至20%，並持續向中央爭取高氯離子獎勵得不受容積獎勵上限之規定。

城鄉局補充，修法也因應中央部會組改後成立動物保護司，修正都計範圍農業區內容許使用作公立動物福利設施、民間動物收容處所及寵物生命紀念設施，使整體都市發展及土地使用規定貼近市民需求且兼顧都市發展品質。新北在都計範圍農業區內的4間動物之家，未來依修正施行細則補照可協助其合法化。

動保處表示，板橋、五股、淡水、八里4處動物之家因位於都市計畫用地，礙於法令限制，取得使用地編定及建物執照取得困難，2020年起與城鄉局召開研商會議研議建物程序補正，4間動物之家目前以個案變更或通盤檢討送審中。其中五股、八里動物之家將進入內政部都委會審議、淡水動物之家待內政部核准後進入公開展覽程序、板橋動物之家正於內政部審議中。

而民間私有動物收容所目前僅有非都市土地各種使用分區甲、乙、丙種如建築用地或農牧用地可依法申請動物保護相關設施動物收容處所。修法通過後，民間狗場就可以在都計範圍農業區土地申請動物保護相關設施。

修法 動物之家 新北 都市計畫

延伸閱讀

淡水人口增卻無法新設病床 新北盼北次區跟北市切開

公務員爆出走潮…過勞成常態 新北市府缺額最高前五名單位曝光

影／新北女童才藝班如廁 遭65歲老師偷拍返家哭訴...一查受害竟不只1人

文大團隊駐點新北金山咖啡廳 公益法律諮詢服務北海岸

相關新聞

徐巧芯遭質疑用職權喬貸款 北市府要求銀行說明

台北市議員簡舒培日前質疑國民黨立委徐巧芯涉用職權喬貸款，多名民進黨議員今天質詢要求持有富邦股份的北市府在維護股東權利，應...

炸彈客變彩田米農友 楊儒門不後悔：白米炸彈客好溝通

楊儒門20多年前是轟動全國的白米炸彈客，如今他是在金山、萬里推動「彩田米」的友善耕作農友，身分的轉變讓外界好奇，楊儒門說...

新北修正都市計畫 4間公有動物之家有望就地合法

新北市境內共有8所公有動物之家，4所位在都市計畫範圍內，未能合法化，城鄉局修正「都市計畫法新北市施行細則」部分條文共11...

淡水人口增卻無法新設病床 新北盼北次區跟北市切開

新北市早年為台北市衛星城市，雙北多屬同一醫療分區，北市開發早，取得多數醫療資源，新北在近30年增加近100萬人口，但北市...

公務員爆出走潮…過勞成常態 新北市府缺額最高前五名單位曝光

公務人員近年爆出走潮，留下的人工作愈來愈繁重，近期就發生新北市捷運局科長疑似為處理環狀線修復過勞死。民進黨新北市議員黃淑...

李鴻微唇顎裂仍練習發音獲模範表揚 產總洪清福獲全國模範勞工

五一勞動節將至，新北市勞工局今舉辦勞工表揚大會，共187位勞工及單位獲獎。其中，獲頒模範勞工李鴻微，天生唇顎裂，說話時發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。