李鴻微唇顎裂仍練習發音獲模範表揚 產總洪清福獲全國模範勞工

五一勞動節將至，新北市勞工局今舉辦勞工表揚大會，共187位勞工及單位獲獎。其中，獲頒模範勞工李鴻微，天生唇顎裂，說話時發音不太清楚，4年前因緣際會下應徵上麥當勞，起初常帶給周遭同事困擾，但同事從不放棄她，李鴻微受到鼓勵，找空閒時間練習發音，如今能有自信做好顧客相關需求。

在麥當勞上班4年多的李鴻微表示，因為有唇顎裂，發音不清楚，讓她在求職路上屢屢受挫，沒想到在麥當勞上班成了她人生轉捩點，身體的弱勢，她學習速度比一般人慢，一不小心就會造成同事困擾，所幸主管同事對她特別包容，連顧客也對她充滿耐心。

「他們都沒有放棄我，我怎麼可以找理由自我放棄」李鴻微表示，主管、同事都會耐心提醒她，學習不要急，講話慢一點，不斷給她機會，她給自己設下目標，每天休息時間，都要找人講話訓練發音，增加自信。從一開始不敢跟客人接觸，到現在可以坦然面對顧客，提供完善服務，甚至去年主動要求擔任新APP推廣達人。

獲新北市推薦、今年獲全國模範勞工的新北市產業總工會理事長洪清福今天也受獎，洪清福表示，在產總八年任內，印象最深刻是，在2017年協調幸福高爾夫球場勞資糾紛案，當年勞方要求卑微：想組工會與希望公司能加勞健保。產總受理為雙方主持勞資協調會，他竟卻被7、80名黑衣人包圍與恐嚇，還好有二名警察全力保護才能全身而退，回想起來會嚇出一身冷汗，「當時都不知道要害怕」。

新北產總多年前曾經歷差點「倒會」會員工會只剩十四家，支出大於收入，他咬牙苦撐大力推動改革、戮力募款，至今有70家會員工會，終於能財務自主。他感謝新北市長侯友宜，若不是他的力挺，產總怎可能為弱勢勞工發聲。