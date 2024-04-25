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徐巧芯遭質疑用職權喬貸款 北市府要求銀行說明

中央社／ 台北25日電
台北市議員簡舒培日前質疑國民黨立委徐巧芯涉用職權喬貸款，多名民進黨議員今天質詢要求持有富邦股份的北市府在維護股東權利，應要求銀行對外說明此案；北市財政局允諾。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台北市議員簡舒培日前質疑國民黨立委徐巧芯涉用職權喬貸款，多名民進黨議員今天質詢要求持有富邦股份的北市府在維護股東權利，應要求銀行對外說明此案；北市財政局允諾。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

北市議員簡舒培日前質疑國民黨立委徐巧芯涉用職權喬貸款，多名民進黨議員今天質詢要求持有富邦股份的北市府在維護股東權利，應要求銀行對外說明此案；北市財政局允諾。

台北市議會財政建設委員會召開工作會報，北市府財政局等單位列席。民進黨北市議員簡舒培質詢，近期有住在屏東的民眾向富邦銀行貸款卻涉超貸，此案非常異常，因市府持有富邦股份，並指派代表擔任股東，公股董事應要求銀行對外說明此案。

簡舒培說，並非要求公布個案細節，是站在維護市民權益及市府權益立場，要求市府應要富邦銀行調查是否有特權介入或遇到施壓等狀況，還是可能是銀行任意超貸。

民進黨議員林延鳳質詢，此案經媒體報導後，市府僅財政局向銀行詢問相關回應，其他公股董事都未詢問，但市府不能針對銀行回應照單全收，認為北市府公股代表應要求銀行對外說明此案。同黨議員鍾佩玲也認為針對此案在不涉及個資部分應可對外揭露，才能釐清是否有侵害市府權益。

市議會財建委員會第1召集人、民進黨議員林世宗要求市府所屬富邦公股代表應要求銀行說明核貸流程、稽查過程，並提供資料給議會委員會。

台北市財政局長胡曉嵐允諾並表示，針對此案先前有詢問富邦銀行，經銀行告知，因個人資金需求向銀行申貸，包含核貸條件如成數、利率等，均依授信與定價等規定辦理，無例外授權准駁狀況。

她表示，銀行也提到其餘所詢問資訊，因涉及客戶個人資料，且依銀行法規定，銀行對顧客存款、放款或匯款等資料，應保守秘密，因此無法提供。

她說，因北市議會委員會要求，將以公股董事身分要求富邦銀行對外說明如稽查過程等內容。

北市 國民黨 徐巧芯 民進黨 簡舒培 議員

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