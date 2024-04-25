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炸彈客變彩田米農友 楊儒門不後悔：白米炸彈客好溝通

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
他是曾轟動全台的嫌犯，如今變友善農友，楊儒門表示不後悔，白米炸彈客變溝通稱號。記者游明煌／攝影
他是曾轟動全台的嫌犯，如今變友善農友，楊儒門表示不後悔，白米炸彈客變溝通稱號。記者游明煌／攝影

楊儒門20多年前是轟動全國的白米炸彈客，如今他是在金山、萬里推動「彩田米」的友善耕作農友，身分的轉變讓外界好奇，楊儒門說，他從來都沒有後悔過，「白米炸彈客也很好用，變成一種更好的溝通的稱呼，如果不知道，網路一查就有。」

白米炸彈案是台灣2003年至2004年間，楊儒門以政府「不要進口稻米、政府需照顧農民」為訴求，四處在公共場所放炸彈，2004年他自首，被以非法製造炸彈、恐嚇等罪名起訴，後來判刑5年10個月，2007年當時總統陳水扁特赦。

楊儒門如今是契作農友，他說，每年插秧、割稻都會邀請小朋友來體驗，了解每天吃的米飯是怎麼來的，透過食農教育的方式，讓小朋友了解到為何不要用農藥，什麼是友善耕作。

「讓孩子知道我們是如何和環境一起共存，讓永續不是口號。」楊儒門表示，還要讓他們知道環境是永續的。

「百米炸彈客也很好用，變成一種溝通的稱呼，如果不知道網路查就有。」當年的百米炸彈客楊儒門被問到如何看待這個封號，他說，很多人不認識他，但百米炸彈客也很好用，變成一種溝通和講述的模式。

「我從以前就不在乎這個稱呼，我現在都已經40多歲了，有什麼好後悔的？」楊儒門說，只是希望有更多人看見跟了解，台灣目前的農業所面的狀況，如果不太好去跟老一輩的人溝通，就來讓小孩子先做改變。

楊儒門說，不管做什麼事，從以前到現在他都不會後悔，現在是在金山種水稻，之前他到台北做農夫市集，後來去開店，他就是希望推廣農業，讓農業、農材被更多人看見了了解。

「踩進土裡，讓稻米有色彩。」是楊儒門取名的「彩田米」的用意，9年來，從一開始只有2個農友、1甲農地，到目前已經有約13公頃、20個農友投入契作，楊儒門未來的的目標，希望金山、萬里、石門42甲水稻田都能加入友善耕作的行列。

楊儒門是6年級生彰化人，出獄後經營農學市場，在金山投入友善耕件，說服農友契作友善耕作，農友及農地不斷增加，採「里山倡議」精神，以複合式農村生態系為架構，營造多處水稻梯田、生態池，還養水牛耕田。

他是曾轟動全台的嫌犯，如今變友善農友，楊儒門表示不後悔，白米炸彈客變溝通稱號。記者游明煌／攝影
他是曾轟動全台的嫌犯，如今變友善農友，楊儒門表示不後悔，白米炸彈客變溝通稱號。記者游明煌／攝影

溝通 炸彈 金山

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