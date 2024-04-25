議員指民股應負擔設備工程款 北農納董事會討論

台北市府去年通過北農批發市場營運設備工程預算，議員簡舒培等人要市府告知民股應分擔費用。北市產發局今天赴議會報告說，已要求北農把此案放入5月2日董事會議程討論。

台北市議會財政建設委員會上午召開會議，北市府產業發展局等單位列席報告。議員持續追問上次委員會提及台北農產公司的民股是否應負擔批發市場改建的營運設備工程款議題。

依議會資料，第一批發市場改建的營運設備工程費約新台幣27.94億元，包含北農約15.34億元、漁產12.6億元。其中，市府須負擔北農設備工程款3.49億元，去年先編2.6億元預算送議會審議通過。

民進黨北市議員簡舒培質詢，針對北農營運設備工程款經費，議會先前通過預算就告知市府應要民股出資，但委員會今天收到市府提供報告，內容卻跟過去雷同。

她說，中央及北市府皆會補助北農經費，但持有北農股份的民股卻不用出資，且議會去年通過預算時，議會就要市府與民股溝通，但今都沒下文，認為市府是在打假球。

民進黨議員林延鳳指出，議會委員會已要求市府及北農與民股溝通，但市府至今都未跟議員說明後續作為，市府與北農應展現態度。同黨議員林亮君說，市府後續若支付此筆經費，不能超過在北農持股比例，否則不會通過預算。

台灣民眾黨議員張志豪說，產發局報告提及要等中央新內閣上路後，會持續與中央討論補助北農費用，認為市府後續對此議題應設相關標準。

北市產發局長陳俊安答詢，第一批發市場改建的營運設備工程款，若農業部有補助，北市府就會補助，至於非補助項目，由北農自籌經費且股份所有權人要共同負擔。

他表示，市場處在3月15日已跟農糧署開會，針對冷鏈低溫卸貨區、冷藏庫、批發市場拍賣作業及網路系統，北農會向中央提出申請補助，且與中央溝通過程順利。

陳俊安說，至於營運設備工程款由民股出資部分，已要求市場處納入在北農5月2日召開董事會議程，市場處屆時會跟董事說明及討論。