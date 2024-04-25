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侯友宜再登質詢台 綠送乖乖藍送暖

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜（中）因參選總統向議會請假，昨天是侯在大選後首度出席市議會，民進黨議員送「乖乖」給他和局處首長，希望以後都能乖乖施政與接受議會監督。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（中）因參選總統向議會請假，昨天是侯在大選後首度出席市議會，民進黨議員送「乖乖」給他和局處首長，希望以後都能乖乖施政與接受議會監督。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜暌違316天，昨再度踏上議會質詢台，侯針對各界關心的食安、地震報告並提出解決方案。民進黨團先架起「好久不見」立牌，並送上「乖乖」歡迎侯回歸，藍營針對近期中央政治追殺等事件為侯抱不平，更直言「許久沒看到市長自信的笑容」，盼侯再創高峰。

侯友宜昨赴議會施政報告，提出食安強化稽查抽驗、教育業者自主管理與分級評核標章三項強化作為；另針對地震受災戶提出紅黃單同意門檻從90%降為80%等六大措施。

施政報告後民進黨團率先登場質詢，眾人先送上「316天好久不見」立牌，並送上零食「乖乖」，高呼「市政要暢通、新北要光榮 」，籲侯市府乖乖。

黨團總召張維倩說，這段時間發生地震、食安、兒虐、空汙等，希望市府能加倍努力認真，尤其教育局、秘書處、農業局，財政局、警察局等都需加強府會關係。同黨議員陳乃瑜說，希望市府有了乖乖，不要當機、放空，也提醒別忘了2022年前侯市政滿意度最高，如今卻是六都倒數第二。

侯友宜有問必答，他表示，市府繼續努力，市民光榮感、市政建設要大幅進步，都是他應盡的責任，會持續努力把2030年新願景逐項落實，府會共同面對，一起努力。

市議員卓冠廷表示，總統選舉已經翻過一頁，新北市選委會8日發函通知7家電視台參加「廣播電視事業從事選舉相關議題應為公平、公正處理研商會議」，質疑市府企圖審查媒體。侯回應，選委會是委員制，尊重委員會決議；對卓質疑市府是為敗選找戰犯，侯妙回「不是翻頁了嗎」？

民進黨議員戴瑋姍說，有媒體報導侯友宜核心幕僚建議侯取得黨內重要職位，延續政治生命，詢問侯是否會參選2025年國民黨主席；侯笑回，他現在只有一件事，就是把市政做好，媒體怎麼報導他不得而知。

對外界點名接班人，侯說，大家各司其職，李四川與他是老同事，劉和然則是現任副市長，他個人的心思是把市政做好。

藍營議員為侯友宜送暖，陳明義表示「很久沒看到你自信燦爛笑容」、「勝敗乃兵家常事」，韓國瑜也是回去當老百姓後，再攀上另一波政治高峰。陳明義兒子、民眾黨議員陳世軒說，前天綠營在預備會說要爭取時間問好問滿，結果卻送「乖乖」作秀。

侯友宜 議員

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