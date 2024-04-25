北士科、京華城案 北市議會組調查小組

台智光、北士科T17、18地上權和京華城容積案等案爭議未歇，民眾黨、民進黨議會黨團提出11案要求市長蔣萬安赴議會專案報告，昨議會政黨協商，縮減為大巨蛋、北士科、京華城、台智光4案，其他改由市府書面報告，議會組成9人專案調查小組查前市長柯文哲任內的北士科、京華城2案。

台北市議會昨下午開議，民進黨團提案，包含大巨蛋因應及檢討作為、士北科地上權招商過程疑義、京華城容積認定廉政調查應處作為、士林區溪山里水質衛生事件檢討、北市道路設計手冊制定時程等內容、台智光解約後續進度共6案。

民眾黨團提案要求蔣萬安說明大巨蛋出現漏水等公安問題、社會住宅規畫及工程進度、第一殯儀館遷建與周邊規畫、大都更時代危老容積獎勵等因應措施、實施YouBike30分鐘免費成效，共5案專案報告。

市議會表示，根據政黨協商，蔣萬安赴議會報告時間為5月10日上午，針對台北大巨蛋 BOT案的因應及檢討作為，包括含使用範圍、 漏水、火災等公安問題改善、營運績效評估委員會籌組及評估標準、逃生避難措施與營收分潤檢討議約。

另3案包括北士科地上權招商過程疑義、現階段工程進度及爭議說明，監察院認定京華城容積違失案的廉政調查及後續應處作為，還有台智光解約後續進度及備援應變。

議會也成立專案調查小組追查北士科地上權案和京華城容積2案，成員為藍4人、綠3人、白1人、無黨籍和其他黨派1人，下周三前各黨各自推人選。

蔣萬安表示，監察院已糾正柯市府在京華城案中的決策過程，政風處調查中，「市府態度強硬」；北士科也已經啟動調查，有問題就依法追究，沒問題也還當事人清白；並發文終止台智光有疑慮的警察局監視器專案合約，進到爭議調解機制，已成立跨局處調解小組。

台北市議員陳重文涉嫌圖利台智光，以高價取得市府監視系統合約，檢廉查出台智光母公司台通光電在搜索前公告買回庫藏股，董事長李慶煌兒子、台通光電董事長特助李嘉豪涉內線交易等罪，昨天搜索、約談李嘉豪等人，訊後聲押李嘉豪，法官裁定羈押禁見。