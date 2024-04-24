淡水北投子溪步道溝蓋老舊 議員爭取經費換新

新北市淡水區北新路北投子福德宮旁，有一條通往中山北路的北投子溪畔步道，而步道旁邊就是僅供行人機車通行的道路，因溝蓋設施年久老舊破損，民眾因而跌倒受傷，而且還發生不只一次的案例，因此市議員陳偉杰來爭取三百多萬元經費改善，將整排的水蓋溝一併換新，提供民眾安全的居住環境。

北投里長張麗卿長說，這裡的排水溝蓋超過十多年都沒有整理換新，這些用預鑄方塊的傳統排水溝蓋，已經有許多破損還有鬆動的情形，有的還出現高低不平整的情況，因此才會有不少附近居民要走回家前，都被這些壞掉的排水蓋絆倒受傷。

新北市議員陳偉杰表示，這些排水溝蓋長度將近有1公里，在改善後不只要換掉損壞的水溝蓋，更將整排的水蓋溝來一併換新，提供民眾安全的居住環境。

淡水區長巫宗仁表示，這次透過議員爭取三百多萬元的經費，將這一段分成第一期與第二期，而目前完工的部份有275公尺，將原本既有道路側溝溝蓋老舊不平整，行車通過時發出聲響影響沿路社區寧靜及休憩，故採場鑄溝蓋重新施作改善，並將路面重新鋪設，為用路人、行車增加安全空間及社區寧靜與休憩保障。