快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

新北盤點3處近捷運站公有地 預計興建993戶社宅

中央社／ 新北24日電
新北市城鄉局今天表示，今年上半年有5處社會住宅招租240戶，下半年4處招租860戶。中央社
新北市城鄉局今天表示，今年上半年有5處社會住宅招租240戶，下半年4處招租860戶。中央社

新北市城鄉局今天表示，今年上半年有5處社會住宅招租240戶，下半年4處招租860戶。另盤點蘆洲區光華段、三重區三重段、淡水區海天段3處近捷運站公有地，明年興建993戶社宅

城鄉發展局長黃國峰今天在市政會議報告，透過自建及容積獎勵捐贈、都更分回等方式，鼓勵興建社會住宅，並在社宅設置身障日照中心、公共托老、托嬰中心等社會福利設施。

城鄉局統計，陸續完工的社宅中，今年上半年有土城大安、土城永和、板橋江翠、土城明德2號、五股成州等5處社宅，招租240戶。下半年有中和安邦、新店民安、土城明德3號、五股芳洲等4處，招租860戶社宅。

城鄉局說， 蘆洲捷運站、三重捷運站、淡水紅樹林捷運站，有3處公有地將於明年開工興建共993戶社宅，預計於118或119年完工。

後續也將在新莊塭仔圳、新店十四張B單元、蘆洲南、蘆洲北、土城司法園區、土城暫緩發展區、中和灰窯等7處整體開發區保留社福用地，預估再提供9200戶以上社宅。

勞工局長陳瑞嘉感謝社宅提供庇護工場空間，照顧身心障礙者就業空間。也盼城鄉局未來與民間合作，修法放寬私人捐建社宅的容積獎勵上限增加誘因，並放寬乙種工業區容許使用項目，鼓勵企業興建只租不售的企業勞工宅，專供出租給企業的員工與眷屬，兼顧勞工家庭。

三重 捷運 社宅

延伸閱讀

新北多元都更核准942件 審議費時民代要求縮短時間

4月28日前來宜蘭綠博 新北市民入園享百元門票優惠

保全捷運站搭手扶梯偷拍短裙妹下體 他一度不認罪...最終下場曝

土城清水段社宅新北審議通過 民代盼放寬震災戶申請資格

相關新聞

食安事件頻繁 侯友宜今施政報告：新北提3項強化作為

新北市長侯友宜今天到新北市議會提出施政報告，由於近期發生多起食安事件，侯友宜表示，在食安議題上，市府提出3項強化作為，包...

中和運動中心整修半年開幕 民眾：多項設備越改越爛

新北市中和運動中心日前整修半年，近日重新營運，但多位民眾跟新北市議員張維倩投訴，批評運動中心重新開放後，包括售票及服務中...

基隆銘中4年3奪JHBL乙級聯賽冠軍 今年盼再搶冠議長先請披薩

基隆市銘傳國中籃球隊7年內6次闖進全國決賽，更在4年內拿下3座JHBL乙級聯賽全國冠軍，今年球隊獲得北區第一名進入全國乙...

汛期將屆 翡翠水庫完成控水閘門測試防淹水

台北翡翠水庫管理局表示，5月起汛期將屆，翡翠水庫已進行各防汛整備工作，經檢測28處洩洪廣播都正常，今天也完成翡翠大壩25...

新北多元都更核准942件 審議費時民代要求縮短時間

新北市府今進行市政會議，城鄉局專案報告表示目前新北多元都更累計核准達942件，是歷年的5.28倍，因應4月3日花蓮7.2...

汐止憂心重演淹水惡夢 標檢局堵住中華街圍牆11個孔洞

新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局園區內工地的泥水，從圍牆的排水孔洞溢流到路面是主要原因。氣象署今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。