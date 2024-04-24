新北盤點3處近捷運站公有地 預計興建993戶社宅

新北市城鄉局今天表示，今年上半年有5處社會住宅招租240戶，下半年4處招租860戶。另盤點蘆洲區光華段、三重區三重段、淡水區海天段3處近捷運站公有地，明年興建993戶社宅。

城鄉發展局長黃國峰今天在市政會議報告，透過自建及容積獎勵捐贈、都更分回等方式，鼓勵興建社會住宅，並在社宅設置身障日照中心、公共托老、托嬰中心等社會福利設施。

城鄉局統計，陸續完工的社宅中，今年上半年有土城大安、土城永和、板橋江翠、土城明德2號、五股成州等5處社宅，招租240戶。下半年有中和安邦、新店民安、土城明德3號、五股芳洲等4處，招租860戶社宅。

城鄉局說， 蘆洲捷運站、三重捷運站、淡水紅樹林捷運站，有3處公有地將於明年開工興建共993戶社宅，預計於118或119年完工。

後續也將在新莊塭仔圳、新店十四張B單元、蘆洲南、蘆洲北、土城司法園區、土城暫緩發展區、中和灰窯等7處整體開發區保留社福用地，預估再提供9200戶以上社宅。

勞工局長陳瑞嘉感謝社宅提供庇護工場空間，照顧身心障礙者就業空間。也盼城鄉局未來與民間合作，修法放寬私人捐建社宅的容積獎勵上限增加誘因，並放寬乙種工業區容許使用項目，鼓勵企業興建只租不售的企業勞工宅，專供出租給企業的員工與眷屬，兼顧勞工家庭。