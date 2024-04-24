快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

汛期將屆 翡翠水庫完成控水閘門測試防淹水

中央社／ 台北24日電
台北翡翠水庫管理局表示，5月起汛期將屆，翡翠水庫已進行各防汛整備工作，經檢測28處洩洪廣播都正常，今天也完成翡翠大壩25道控水閘門測試待命，防範出現淹水情形。圖／翡翠水庫管理局提供
台北翡翠水庫管理局表示，5月起汛期將屆，翡翠水庫已進行各防汛整備工作，經檢測28處洩洪廣播都正常，今天也完成翡翠大壩25道控水閘門測試待命，防範出現淹水情形。圖／翡翠水庫管理局提供

台北翡翠水庫管理局表示，5月起汛期將屆，翡翠水庫已進行各防汛整備工作，經檢測28處洩洪廣播都正常，今天也完成翡翠大壩25道控水閘門測試待命，防範出現淹水情形。

翡翠水庫管理局發布新聞資料指出，近日受鋒面影響，全台各地天氣不穩，且每年5至11月為汛期，常有颱風豪雨襲台，易致水患成災，為確保翡翠水庫蓄洪防災功能，已全面啟動各項防災整備工作，今天針對大壩18處洩水口共25道控水閘門，完成測試待命。

翡管局表示，翡翠水庫位於淡水河、新店溪上游的北勢溪流域，集水區廣達303平方公里，面積為台北市1.1倍。颱風豪雨期間，可截留北勢溪洪水，降低新店溪及淡水河洪峰流量，紓緩下游防洪壓力。

翡管局指出，翡翠大壩水工閘門，包含溢洪道、沖刷道、河道放水口、發電放水口、排洪隧道及副壩，共25道控水閘門。溢洪道共8道，每道寬14米，最大排洪量可達每秒7670噸，相當於一秒鐘排放3座奧運標準游泳池的水量。

此外，翡翠大壩有設置緊急排洪隧道，排洪量可達每秒1500噸，平時備而不用，翡翠水庫自營運以來，雖未曾啟動，但每年汛期前都會完成測試，確保功能正常。

翡管局表示，翡翠大壩內有3處不同高度的發電放水口，排洪量每秒102噸，可引取庫水進行水力發電，發電後再排放供應下游淨水場所需用水，一水兩用，為市庫挹注財源。

翡管局指出，汛期水庫洩洪時，都會透過廣播通報下游民眾遠離河道，確保安全，翡翠水庫已完成無線電洩洪警報廣播系統維護與測試，汛期水庫操作，即使超大豪雨，會提前調節，安全放水。

大壩 淡水河 翡翠水庫

延伸閱讀

汛期別上演河濱泡水車慘況 新北防汛簡訊開放登錄

汛期防範河川工程成豪雨破口 新北12件共已查核20次

影／汛期不蓄水！阿公店水庫首創「空庫防淤」維持活化

清明降雨水庫進帳有限 水利署：未來3個月用水無虞

相關新聞

食安事件頻繁 侯友宜今施政報告：新北提3項強化作為

新北市長侯友宜今天到新北市議會提出施政報告，由於近期發生多起食安事件，侯友宜表示，在食安議題上，市府提出3項強化作為，包...

中和運動中心整修半年開幕 民眾：多項設備越改越爛

新北市中和運動中心日前整修半年，近日重新營運，但多位民眾跟新北市議員張維倩投訴，批評運動中心重新開放後，包括售票及服務中...

基隆銘中4年3奪JHBL乙級聯賽冠軍 今年盼再搶冠議長先請披薩

基隆市銘傳國中籃球隊7年內6次闖進全國決賽，更在4年內拿下3座JHBL乙級聯賽全國冠軍，今年球隊獲得北區第一名進入全國乙...

汛期將屆 翡翠水庫完成控水閘門測試防淹水

台北翡翠水庫管理局表示，5月起汛期將屆，翡翠水庫已進行各防汛整備工作，經檢測28處洩洪廣播都正常，今天也完成翡翠大壩25...

新北多元都更核准942件 審議費時民代要求縮短時間

新北市府今進行市政會議，城鄉局專案報告表示目前新北多元都更累計核准達942件，是歷年的5.28倍，因應4月3日花蓮7.2...

汐止憂心重演淹水惡夢 標檢局堵住中華街圍牆11個孔洞

新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局園區內工地的泥水，從圍牆的排水孔洞溢流到路面是主要原因。氣象署今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。