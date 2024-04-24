快訊

大女兒Elly是高顏值學霸！小S證實已申請上美國頂尖名校

雷雨交加！ 南投以北10縣市大雨特報 竹苗中大雷雨轟炸

不要幫洗衣煮飯、帶孫…在死前把所有財產花光！呂秋遠給10忠告：如何當受歡迎婆婆

汐止憂心重演淹水惡夢 標檢局堵住中華街圍牆11個孔洞

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局已將圍牆的11個孔洞（紅圈處），用混疑土封住，避免再次引發淹水災情。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局已將圍牆的11個孔洞（紅圈處），用混疑土封住，避免再次引發淹水災情。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局園區內工地的泥水，從圍牆的排水孔洞溢流到路面是主要原因。氣象署今天又發布北台灣易有短延時強降雨，但因標檢局已將圍牆的11孔洞封住，避免再次引發淹水災情。

汐止區崇德國小附近，位在標檢局園區和中央社宅工地間的中華街，並未沿路開挖排水溝供排水，路面水流一部分排入社宅基地下方的滯洪池，再用抽水機排入茄苳路排水溝。一部分從標檢局圍牆的11個孔洞，流入標檢局圍牆內的土溝後，導入茄苳路的排水溝。

4月18日上午交通尖鋒時段，汐止地區2小時內下了超過120毫米的雨量，造成中華街嚴重淹水，8輛8機車泡水，其中有些機車傾倒損壞情形較嚴重。

立委廖先翔當天下午邀集國家住宅及都市更新中心、標檢局、新北市政府和汐止區公所人員會勘，各方討論後，認為造成淹水的原因包括滯洪池面積，因為社宅工程縮減，以及原本想讓中華街水流排入土溝的圍牆孔洞，反成土溝宣洩積水的路徑，土黃色泥水大量流到中華街。

廖先翔在會勘後，與各單位擬定的善後方案，包括住都中心興建設宅，原本就設計在中華街設置排水溝，將把工期提前。標準局則是把圍牆的孔洞封住，不讓園區內水流溢出。孔洞封閉後，中華街的水也無法再排進土溝，因此住都中心要加大滯洪池的抽水速率，避免淹水。

新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局已將圍牆的11個孔洞（紅圈處），用混疑土封住，避免再次引發淹水災情。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局已將圍牆的11個孔洞（紅圈處），用混疑土封住，避免再次引發淹水災情。記者邱瑞杰／攝影

排水溝 淹水

延伸閱讀

汐止公所水返腳講堂開學了 多元課程報名秒殺

傅崐萁條款！綠提案立委赴陸訪問需申請 藍白聯手封殺

汐止保長里鄰台鐵貨場好吵 老舊車頭陸續更新

金山磺溪四十號橋農田取水難 立委會勘要改善

相關新聞

汐止憂心重演淹水惡夢 標檢局堵住中華街圍牆11個孔洞

新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局園區內工地的泥水，從圍牆的排水孔洞溢流到路面是主要原因。氣象署今天...

柯文哲反擊3案 蔣萬安：市府的立場就是啟動調查

針對台智光、京華城、北士科3大案，台北市長蔣萬安曾說「沒有什麼不敢查」，前市長柯文哲昨受訪時反擊表示「要罵的話，請先找出...

綠白兩黨共提11案要求專案報告 蔣萬安4字回應

台北市長蔣萬安下午將赴市議會民進黨團，說明市府重大法、議案以及追加預算。另針對民進黨和民眾黨團下午將提11案要求蔣萬安赴...

魚果市場大樓改建 未找民股出資挨批

北市府斥資189億元改建第一果菜及萬大魚類批發市場，北市議會上會期要求北農應與民股分攤2.6億元設備工程款。但議員發現北...

社宅收費恐一市兩制 會商無共識

歷經兩年半修訂，內政部日前提出新版社會住宅租金分級收費草案，收費原則擬採「身分別」，還開放現採「所得別」的雙北、桃園「雙...

後坑漁港納台北港計畫 清淤誰管？

新北市林口後坑漁港因台北港開發造成沿海沙石流失、堤內淤沙，漁港已喪失停靠功能，近50艘漁船只能轉往八里下罟子漁港停靠。4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。