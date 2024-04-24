汐止憂心重演淹水惡夢 標檢局堵住中華街圍牆11個孔洞
新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局園區內工地的泥水，從圍牆的排水孔洞溢流到路面是主要原因。氣象署今天又發布北台灣易有短延時強降雨，但因標檢局已將圍牆的11孔洞封住，避免再次引發淹水災情。
汐止區崇德國小附近，位在標檢局園區和中央社宅工地間的中華街，並未沿路開挖排水溝供排水，路面水流一部分排入社宅基地下方的滯洪池，再用抽水機排入茄苳路排水溝。一部分從標檢局圍牆的11個孔洞，流入標檢局圍牆內的土溝後，導入茄苳路的排水溝。
4月18日上午交通尖鋒時段，汐止地區2小時內下了超過120毫米的雨量，造成中華街嚴重淹水，8輛8機車泡水，其中有些機車傾倒損壞情形較嚴重。
立委廖先翔當天下午邀集國家住宅及都市更新中心、標檢局、新北市政府和汐止區公所人員會勘，各方討論後，認為造成淹水的原因包括滯洪池面積，因為社宅工程縮減，以及原本想讓中華街水流排入土溝的圍牆孔洞，反成土溝宣洩積水的路徑，土黃色泥水大量流到中華街。
廖先翔在會勘後，與各單位擬定的善後方案，包括住都中心興建設宅，原本就設計在中華街設置排水溝，將把工期提前。標準局則是把圍牆的孔洞封住，不讓園區內水流溢出。孔洞封閉後，中華街的水也無法再排進土溝，因此住都中心要加大滯洪池的抽水速率，避免淹水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言