汐止憂心重演淹水惡夢 標檢局堵住中華街圍牆11個孔洞

新北市汐止區中華街日前因為強降雨淹水，經濟部標準檢驗局園區內工地的泥水，從圍牆的排水孔洞溢流到路面是主要原因。氣象署今天又發布北台灣易有短延時強降雨，但因標檢局已將圍牆的11孔洞封住，避免再次引發淹水災情。

汐止區崇德國小附近，位在標檢局園區和中央社宅工地間的中華街，並未沿路開挖排水溝供排水，路面水流一部分排入社宅基地下方的滯洪池，再用抽水機排入茄苳路排水溝。一部分從標檢局圍牆的11個孔洞，流入標檢局圍牆內的土溝後，導入茄苳路的排水溝。

4月18日上午交通尖鋒時段，汐止地區2小時內下了超過120毫米的雨量，造成中華街嚴重淹水，8輛8機車泡水，其中有些機車傾倒損壞情形較嚴重。

立委廖先翔當天下午邀集國家住宅及都市更新中心、標檢局、新北市政府和汐止區公所人員會勘，各方討論後，認為造成淹水的原因包括滯洪池面積，因為社宅工程縮減，以及原本想讓中華街水流排入土溝的圍牆孔洞，反成土溝宣洩積水的路徑，土黃色泥水大量流到中華街。