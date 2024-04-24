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後坑漁港納台北港計畫 清淤誰管？

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市林口後坑漁港為下福漁港檢查哨，因台北港的開發造成沿海沙石流失，逐漸喪失漁船停靠功能。圖／新北漁業處提供
新北市林口後坑漁港為下福漁港檢查哨，因台北港的開發造成沿海沙石流失，逐漸喪失漁船停靠功能。圖／新北漁業處提供

新北市林口後坑漁港因台北港開發造成沿海沙石流失、堤內淤沙，漁港已喪失停靠功能，近50艘漁船只能轉往八里下罟子漁港停靠。4月19日開協調會，交通部航管局、台北港公司及新北漁業處協調將後坑納入台北港開發計畫中，擬設臨時停靠點，但後續維管、清淤誰來做，台北港、漁業處都認為是對方的職責，未有共識。

議員李宇翔說，該處本就要做觀光碼頭，希望透過該計畫建置後坑漁港，協調會上航管局已同意將其納入，預估建置至少要3至5年，維管部分仍待雙方釐清。不過該處屬地方漁港，市府責無旁貸；議員陳家琪表示，不處理好根本的淤沙問題，「停靠到哪裡都一樣」。

林口後坑漁港過去為下福漁港檢查哨，演變成漁船臨時停靠處，原有108艘船考量生計逐漸轉行，目前當地漁船僅剩近50艘。近年台北港開發，造成沿海沙石流失，加上東北季風帶來淤沙，後坑漁港喪失船舶停靠功能。

當地太平里長謝玉祥說，後坑漁港已無法上下船，漁民只能開往八里下罟子漁港停靠，或是把船拖上岸當「船乾」曬，漁民盼爭取在後坑漁港停靠、繼續營業。

謝玉祥提到，後坑離出海口較近，比下罟子漁港到出海口少了4公里，一趟就能少1、2桶油，盼透過台北港開發計畫，讓後坑成為一處兼具停泊、遊憩功能的漁港。

淡水漁會總幹事吳永寬批評，台北港興建對八里、林口、淡水漁船航道及停泊造成莫大影響，當初台北港承諾協助在八里林口建漁船停泊地卻跳票。吳指出，漁業署2002年起不再新建漁港，市府沒經費新建漁港，台北港應負起責任，規畫適合地點興建停泊地。吳預估後坑設置新停靠點，可能1年後就會淤沙，後續維管台北港責無旁貸。

新北漁業處說，協調會決議由淡水區漁會協助市府彙整漁民需求，向台北港務公司爭取將漁港碼頭納入台北港開發計畫，漁港位置屬於台北港範圍，後續將由台北港負責維護管理。

台北港公司則說，漁業管理屬地方政府權管，台北港僅管理建置國際商港，如同台北港範圍內的二級漁港下罟子漁港也是新北市府管理，認為後坑漁港維管應為市府權責。

台北港 林口

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