魚果市場大樓改建 未找民股出資挨批

北市府斥資189億元改建第一果菜及萬大魚類批發市場，北市議會上會期要求北農應與民股分攤2.6億元設備工程款。但議員發現北農未與民股溝通，恐導致市府需全額支付，要求未溝通前，市府不得動支預算，財委會召集人林世宗裁示，產發局應回去檢討，25日再報告進度。北農說，將於下個月舉行董事會討論此案。

北市府去年針對魚果市場改建編列2.6億元購買冷鏈、拍賣系統等設備，議會要求市府應向中央爭取補助，由北市府、中央、民股合理分攤比例，對4大公司補助也應依現有持股比例編列經費，若有超過，需經議會審議通過後才能動支。

北市議會財建委員會昨天針對2.6億工程款出資比例討論。議員林亮君詢問，北農協商進度；總經理吳芳銘回應，去年董事會向股東說明，要先了解中央、市府補助金額，再決定出資額度，預計5月會舉行董事會討論相關事宜。

議員簡舒培質疑，中央和市府都有北農股份，民股逾5成，若中央跟市府都有出資，那民股也應依照比例負擔才符合原則，但董事長、總經理至今未與民股說明出資狀況，完全沒把議會附帶決議放眼裡，她要求在北農與民股溝通如何分攤工程款前，市府不得撥用預算。

北農董事長楊鎮浯因家中有事請假，讓簡舒培不滿。她說，如此重大議案，卻僅有一紙公文，沒把請假原因說清楚，更未打電話通知議員，簡直是「藐視議會」；產發局長陳俊安解釋，楊昨天透過秘書告知，因家人身體狀況欠佳，趕回四川探視，第一時間有和召集人說明並得到同意。

針對北農未與民股充分溝通問題，陳俊安表示，會在尊重議會附帶決議前提下，針對必要設備不在股權比例負擔部分，督處北農加強與民股說明。北農強調，先前董事會及私下都有針對該議題討論與溝通，各方意見都有不同，已經記錄相關意見，下次舉行董事會針對該案再做討論。