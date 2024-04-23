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新北板橋文化路2候車亭施工 4/25起多路線公車不停

中央社／ 新北23日電
新北市板橋文化路「萬坪公園站」及「板橋車站（文化路）站」公車亭附近，將於4月25日至5月22日分2階段施工，多條路線公車將暫不停靠。圖／取自新北交通族FB
新北市板橋文化路「萬坪公園站」及「板橋車站（文化路）站」公車亭附近，將於4月25日至5月22日分2階段施工，多條路線公車將暫不停靠。圖／取自新北交通族FB

新北市板橋文化路「萬坪公園站」及「板橋車站（文化路）站」公車亭附近，將於4月25日至5月22日分2階段施工，多條路線公車將暫不停靠，民眾須改至鄰近站位候車。

新北市府交通局今天透過新聞稿表示，排水溝蓋改善工程分2階段進行，第1階段（4月25日至5月8日）施工地點於「萬坪公園」候車亭前，受影響路線包括264、310（含區）、656、701、793、806、910、918區、930（含大崎腳線）、1070，請改至「板橋車站（文化路）」候車亭乘車。

交通局說，另外，99、307（含西藏路）、702、786、805、810、824、848、857、920（含副、A線）、932（含繞）、948、藍32、藍37、藍38、F501、內科21則須改至「新北板橋公車站」乘車；577路線公車也須改至「新北板橋公車站（新府路）」站牌候車。

交通局表示，第2階段（5月9日至5月22日）施工地點在「板橋車站（文化路）」候車亭前；受影響路線有245、264、310（含區）、656、701、793、806、910、918區、930（含大崎腳線）、藍33、1070，須改至「萬坪公園」候車亭乘車；另外，99、920（含副、A線）、982，則須改至「新北板橋公車站」乘車。

交通局表示，如遇天候不佳將順延施工，公車站內也會提前張貼相關公告及動線指引告示，現場並安排服務人員協助引導，請民眾多留意。

公車 排水溝

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