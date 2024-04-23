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公園鋪面老舊、遊具無特色 新北3公園將再改造換新貌

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
汐止復興公園。記者江婉儀／攝影
汐止復興公園。記者江婉儀／攝影

新北推動老舊公園改造計畫，目前已改善196座老舊公園，新北市景觀處表示，即將改造的公園包含土城員和公園、汐止復興公園跟三重永德公園，都是空間太小，原有建設老舊或罐頭式遊具，都將改造，將跟地方特色融合，重新打造新的公園。

景觀處表示，土城員和公園現有的兒童遊戲場空間較小，安全距離不足，容易發生危險，且也是罐頭式遊具，溜滑梯使用率低。未來會以桐花為造型的特色遊具，也會擴大遊戲空間，新增草地區表演舞台。

三重永德公園遊戲設施缺乏特色，兒童遊戲區周邊有排水溝圍繞，影響輪椅使用者進出，無障礙空間待改善，且體健區鋪面老舊，容易發生危險，生長在周遭的黑板樹生長速度快，颱風來臨時如易斷裂發生危險。

景觀處表示，未來將重新鋪設遊戲場鋪面，拆除罐頭遊戲組，設計以荷蘭方塊屋及魔術方塊模式為主題的遊具，增加趣味性。將在排水溝新增水溝蓋，方便輪椅使用者進出，也規畫有利輪椅進出空間，並將黑板樹移除，規畫為體健區，增加設備。而汐止復興公園將打造戶外健身房，將既有設施重新配置空間、增設體健設施及更新鋪面及無障礙坡道。

另，今天是世界閱讀日，景觀處推薦，可到中和區的四號公園，是以書本為主題打造的共融性遊戲場，與園區內台灣圖書館相互呼應，書本造型的磨石子滑梯融入了無障礙的設計，可供身障者使用，而周圍多個盪鞦韆及體健設施，可讓大人小孩一起同樂。

瑞芳區「建成公園」是以瑞芳圖書館遷地後舊址重新闢建而成，公園中心是以彩虹書本為設計意象，書本造型的遊具，垂直書背牆寫著「翻閱」及「THINK DIFFERENT」等字樣，傳達「翻閱想像遊樂無限」的設計理念。

土城員和公園現有的兒童遊戲場空間較小，安全距離不足，容易發生危險。記者江婉儀／攝影
土城員和公園現有的兒童遊戲場空間較小，安全距離不足，容易發生危險。記者江婉儀／攝影
三重永德公園現況為罐頭式遊具。記者江婉儀／攝影
三重永德公園現況為罐頭式遊具。記者江婉儀／攝影

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