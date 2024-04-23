臉書社團「汐止聯盟」破3萬人 版主送600盆栽

汐止在地臉書社團「汐止聯盟」在2021年成立至今滿三年，成員也突破三萬人，為了慶祝，版主特別準備600盆的小樹苗，免費贈送，感謝成員，也環保愛地球，從4/23到4/25日，可以到指定地點索取。

2021年4月6日建立的臉書社團汐止聯盟，轉眼已經滿三年，不但提供汐止在地資訊，也辦活動宣傳，在滿三年的這個月，成員突破3萬，人，版主也舉辦感謝祭活動，有600盆的小樹苗，免費大方送。

汐止聯盟版主劉俊男表示，特別準備600個小樹苗盆栽，免費贈送給社團裡的大家，有七里香、小葉赤楠、女貞等三種盆栽，領取時間地點：一、豐客多早餐店—汐止區茄苳路200號（上午十點～晚上五點）；二、娜米拉烘焙坊—汐止區明峰街168號（上午十點～晚上八點），歡迎大家來索取，多種些綠色植物，一起環保愛地球。

民眾說，大約是在去年中的時候加入汐止聯盟，在裡面可以知道汐止的大小資訊，而這次送小樹苗覺得很好，環保很有意義，所以，第一天開放索取，早上10點就來領。