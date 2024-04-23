三芝慶賀保生大帝聖誕 竹編、菜瓜布化身創意神豬

每年農曆3月15日保生大帝聖誕，淡水及三芝等地區均會舉辦盛大的祭典節慶活動，今年活動由三芝興華慈雲寺紅壇集合起駕，以步行方式過庄往草埔尾庄，這次還特別舉辦「創意神豬競賽」邀請平時熱心參與地方愛心活動的團體以及輪祀的庄頭，以可食食物拼湊出豬隻的象徵代替真正的豬隻。

三芝區長賴小萍表示，大家都很有創意，獲得特等獎的是新生活促進會馨窩-福滿花筊豬，作品結合了三芝在地三寶，腳的部分是以茭白筍為意象，身體是大西瓜型態，而身上的紋路則以櫻花來呈現。充分展現在地特色，因而拔得頭籌；獲得頭等獎的是共榮社區發展協會-黃金豬，居然想到把菜瓜曬乾用手工縫製的方式來做成神豬的樣子，連神豬身上掛著的項鍊也是純手工編織，裡面還塞有象徵黃金塊的沙琪瑪，不僅寓意相當吉利討喜，還能食用；二等獎則是有恆社區發展協會-有恆閃亮毛苔神豬，在地社區竹編達人蔡文旗用竹子手工編織而成的神豬，而神豬口中咬著蘋果象徵平安，並在豬頭設置發光音樂盒，讓竹編神豬聲光效果十足，此次創意神豬活動讓在地居民共同參與祭祀、保持信仰，創造共同的生活記憶，讓百年傳統可以創意創新的方式延續下去。

這次活動另外的亮點是「撿桌擺宴」以精心擺盤的葷素食材作為「敬神」、「犒軍」和「普施」儀式的豐盛祭品，「創意藝術編織」、「阿勃勒籤詩創作」以及橫山國小特色課程「茭白筍殼造紙創意」，以藝術創作模擬出各種山珍海味的美味佳餚，形成了極具藝術價值的「看桌文化」，許多精彩及賦有含意的作品，將於農曆3月15日保生大帝聖誕當天，於三芝區慈雲寺的祝壽祭典中展示。

三芝區長賴小萍說，透過這次活動讓參與的人有為了共同信仰一起努力的情誼，拉近彼此之間的距離，並使百年的無形文化資產持續傳承下去，同時結合符合現代節能減碳觀念的祭祀文化，而保生大帝九庄輪祀明後年也將繼續由三芝區的土地公埔庄及小基隆庄輪祀，屆時也將會持續規劃保生大帝文化相關的系列活動，讓社區民眾參與以弘揚保生大帝九庄輪祀的傳統文化。