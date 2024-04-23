汛期別上演河濱泡水車慘況 新北防汛簡訊開放登錄

新北有廣大高灘地，不少空間作為停車場利用，不過每到5月汛期來臨，突如其來的豪大雨就常釀成「泡水車」慘況。新北高灘處表示，已開放堤外停車場防汛簡訊服務，登錄後車主可於接獲通知及必要時緊急連絡，保障財產安全。

高灘處說明，汛期是每年5月到11月，於此期間內常有連續性豪雨也是颱風高峰期，因此及早應變做好預警通知顯得格外重要，高灘處已開放河濱公園堤外停車場防汛簡訊服務，民眾可多加利用，提早防範於未然。

高灘處長張修銘表示，凡停放於新北市各堤外停車場之車主建議可在高灘處官網首頁選擇左上方工具列，「停車資訊-停車簡訊」選項，隨時登錄愛車資訊，以接收陸上颱風警報發布、堤外停車場水門及越堤道關閉、開啟等簡訊通知車主盡速移車，保障財產安全。