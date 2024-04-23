電價漲 優惠看得到吃不到 北捷電費今年恐增至28億

台電4月1日漲電價，北捷統計，2016年電費18.98億、2023年23.84億，8年電費增加4.86億，預估今年電價調漲後電費恐增至28億，等於9年電費成本增加約10億。有議員要求市府在行政院會當面說服中央，給予大眾運輸業者用電優惠或補助；交通局長謝銘鴻表示，會在院會爭取優惠，並說明業者營運狀況。

議會昨交通部門質詢，總經理黃清信說，北捷電費8年電費增加4.86億，今年電價上漲預估1年電費增加至28億，雖然台電有提出發電成本低於售價就會給予優惠，但發電成本一直高於售價，等於看得見吃不到。

首都客運總經理李建文指出，今明年是柴油公車汰換為電動公車的高峰期，4年內從22輛成長至650輛。電價調漲後，離峰電價1度2.62元、尖峰電價10.7元，正好是台北市聯營公車尖峰時段，1輛1年增加電費約6萬，未來全市3000部公車上路後，1年就多2億電費。

北市議員張斯綱提到，電費漲價影響大眾運輸營運成本，不僅每年支出的電費變多，客運業者也要購買電動公車、建置充電樁與接電費用，要求市府可以在行政院會請求中央，給予大眾運輸業者電價優惠或補助。

至於是否因應電費上漲，調整公車票價？謝銘鴻說，目前電動公車占全市20%，每公里成本為3.11元，不過柴油公車12.53元，遠比電動公車高，會在行政院會向各單位首長表達北市府立場，盼補助或優惠大眾運輸業電價。