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響應減碳騎自行車轉捷運...沒位停恐遭拖吊 北市交通局：盤點增加車位

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市交通局公布自行車違規14個加強拖吊熱點，有11個在捷運站周邊，議員認為，民眾騎自行車轉捷運環保，但若無位可停恐被拖吊，造成困擾。呼籲市府應放寬私人自行車懲罰，以鼓勵、勸導代替。本報資料照片
北市交通局公布自行車違規14個加強拖吊熱點，有11個在捷運站周邊，議員認為，民眾騎自行車轉捷運環保，但若無位可停恐被拖吊，造成困擾。呼籲市府應放寬私人自行車懲罰，以鼓勵、勸導代替。本報資料照片

為落實淨零減碳，台北市政府推動綠運輸，鼓勵民眾使用大眾運輸工具，但日前交通局公布自行車違規14個加強拖吊熱點，有11個在捷運站周邊，議員認為，有民眾騎自行車轉捷運環保，但若無位可停恐被拖吊，造成困擾，呼籲市府應放寬私人自行車懲罰，以鼓勵、勸導代替。交通局回應，會優先盤點這幾處可用空間，盡力擴大可停車處。

劉耀仁表示，交通局年初公佈自行車違規14個加強拖吊熱點，其中有11個在捷運站周邊，包含公館站、大安站、東門站、台電大樓等熱門熱點，他認為，市府推節能減碳，鼓勵民眾使用綠運輸，這些民眾通常會將自己自行車騎到捷運站，轉搭捷運上班、上課，若附近沒有或很少可停車地方，市府又要加強拖吊，恐本末倒置，造成民眾困擾。

劉耀仁說，雖然台北市有YouBike，但目前還是有些地方民眾借不到車，若真的有車騎到捷運站也可能面臨無位可還，且設計上也不一定符合所有民眾需求，若有家長要載送小孩就很不方便，必須騎自己的車子，但若不小心遭拖吊，還要支付每半天25元保管費，機車保管費相同，更導致很多車主遭拖吊後，乾脆不領回，直接被當廢棄物處理。

交通局長謝銘鴻回應，會優先針對這幾處廢棄物腳踏車清運，讓民眾有更多空間，並會評估周遭附近是否還能增設YouBike站點，盡量鼓勵民眾使用公共運輸，如果真的仍不夠也會盤點周邊用地設站需求。至於能否放寬私人自行車遭拖吊罰則，謝坦言，拖吊基本上還是會有成本，目前仍會維持半天25元保管費。

YouBike 保管費 北市 捷運 自行車

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