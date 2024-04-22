機車待轉牌面捉迷藏？ 新北全面檢視並增設95處待轉標誌
現不少路口逐步取消待轉，騎士會看是否有待轉標誌來行駛，但新北許多路口待轉標誌都沒有固定位置，常讓騎士無所適從。民代建議，應要統一位置，否則騎士將深陷危險中；新北交通局回應，目前已全面巡查312處路口，並檢討95處路口號誌橫桿增設待轉標誌。
機車要透過待轉方式左轉是不少騎士覺得不便的地方，各地政府近年都持續在安全條件許可下取消兩段式左轉，不過僅是少部分，騎士大多還是要注意是否有待轉指示牌及待轉區。本報近期報導，不少騎士搞不懂路口安排而被開罰，統計新北過去2年取締機車未依規定兩段式左轉共計7.5萬件。
騎士抱怨，新北都會區路口複雜，無法分心去注意有無待轉區，而機車待轉標誌又常常沒有固定位置，有些是在一旁路燈上，有些則設於紅綠燈桿上，甚至有出現在極度偏離視野的位置上，有時沒看到以為不用待轉，結果一不小心就被開罰。記者實地走訪市府附近馬路，仍有部分待轉標誌位於較側邊情況。
新北市議員黃心華表示，的確接獲不少民眾反映，而我國目前對於機車是否廢除機車待轉還沒有共識，至少相關的配套措施應該要明顯且統一，否則外地機車族使用導航時，導航並不會特別標註前方路口是否需要待轉，機車族又無法用最快的時間找到待轉標誌，自然無法提早靠左或靠右，進而深陷危險之中。
交通局交通管制工程科坦言，確實有些待轉標誌位於右側邊路，因此規畫全都移到紅綠燈旁邊位置，來統一全市位置；交通局從去年12月開始盤點，總計巡查312處機車兩段式左轉路口，共檢討於95處路口號誌橫桿增設兩段式左轉標誌。
交工科表示，有些因為紅綠燈桿上位置比較滿了，那就會再找適當位置，其它的則都於3月15日全數增設完成，以提升機車駕駛人辨識性。交工科提到，新北境內主要是新店區中興路一至三段早期由公所設於路側數量較多，該路廊總計增設改善16面。
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