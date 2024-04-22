機車待轉牌面捉迷藏？ 新北全面檢視並增設95處待轉標誌

現不少路口逐步取消待轉，騎士會看是否有待轉標誌來行駛，但新北許多路口待轉標誌都沒有固定位置，常讓騎士無所適從。民代建議，應要統一位置，否則騎士將深陷危險中；新北交通局回應，目前已全面巡查312處路口，並檢討95處路口號誌橫桿增設待轉標誌。

機車要透過待轉方式左轉是不少騎士覺得不便的地方，各地政府近年都持續在安全條件許可下取消兩段式左轉，不過僅是少部分，騎士大多還是要注意是否有待轉指示牌及待轉區。本報近期報導，不少騎士搞不懂路口安排而被開罰，統計新北過去2年取締機車未依規定兩段式左轉共計7.5萬件。

騎士抱怨，新北都會區路口複雜，無法分心去注意有無待轉區，而機車待轉標誌又常常沒有固定位置，有些是在一旁路燈上，有些則設於紅綠燈桿上，甚至有出現在極度偏離視野的位置上，有時沒看到以為不用待轉，結果一不小心就被開罰。記者實地走訪市府附近馬路，仍有部分待轉標誌位於較側邊情況。

新北市議員黃心華表示，的確接獲不少民眾反映，而我國目前對於機車是否廢除機車待轉還沒有共識，至少相關的配套措施應該要明顯且統一，否則外地機車族使用導航時，導航並不會特別標註前方路口是否需要待轉，機車族又無法用最快的時間找到待轉標誌，自然無法提早靠左或靠右，進而深陷危險之中。

交通局交通管制工程科坦言，確實有些待轉標誌位於右側邊路，因此規畫全都移到紅綠燈旁邊位置，來統一全市位置；交通局從去年12月開始盤點，總計巡查312處機車兩段式左轉路口，共檢討於95處路口號誌橫桿增設兩段式左轉標誌。