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地勢低窪易淹惹民怨 新北汐止明峰街重做排水溝疏通

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北峰里施作新型的水溝蓋，整體工程預計在這個月底就會完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北峰里施作新型的水溝蓋，整體工程預計在這個月底就會完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北峰里，因為地勢低窪，只要下大雨就容易積淹水，所以，這幾年，新北市議員白珮茹也陸續爭取排水改善工程，最近在明峰街靠近中興路一帶，汐止區公所針對沿線老舊水溝進行改善，施作新型的水溝蓋，整體工程預計在這個月底就會完工。

北峰里長陳南海說，明峰街施作排水改善，里內在這一段做了之後，就差不多了，因為北峰里地勢低，很容易積淹水，里內水溝、巷弄很多，差不多有25條巷弄，這次先進行明峰街改善，很感謝議員白珮茹的協助爭取經費，也希望未來能夠再陸續改善，不然，只要強降雨就積淹水，引起民怨。

新北市議員白珮茹表示，老舊的水溝造成夜晚噪音還有排水問題，希望透過重新施作，讓路面更平整，新式的溝蓋一體成形，比較容易清理，溝蓋容易掀起來，清溝車只要把水一沖，環境及雜物比較不會卡在水溝蓋週邊，這次改善範圍是明峰街162~180號，進行老舊側溝溝蓋更新工程，更新長度約79m，改善前格柵覆蓋鋼板、溝蓋老舊鬆動不平整及鋼材腐蝕破損，完工後排水及環境都獲得改善。

汐止 淹水 白珮茹

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