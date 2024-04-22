地勢低窪易淹惹民怨 新北汐止明峰街重做排水溝疏通
汐止區北峰里，因為地勢低窪，只要下大雨就容易積淹水，所以，這幾年，新北市議員白珮茹也陸續爭取排水改善工程，最近在明峰街靠近中興路一帶，汐止區公所針對沿線老舊水溝進行改善，施作新型的水溝蓋，整體工程預計在這個月底就會完工。
北峰里長陳南海說，明峰街施作排水改善，里內在這一段做了之後，就差不多了，因為北峰里地勢低，很容易積淹水，里內水溝、巷弄很多，差不多有25條巷弄，這次先進行明峰街改善，很感謝議員白珮茹的協助爭取經費，也希望未來能夠再陸續改善，不然，只要強降雨就積淹水，引起民怨。
新北市議員白珮茹表示，老舊的水溝造成夜晚噪音還有排水問題，希望透過重新施作，讓路面更平整，新式的溝蓋一體成形，比較容易清理，溝蓋容易掀起來，清溝車只要把水一沖，環境及雜物比較不會卡在水溝蓋週邊，這次改善範圍是明峰街162~180號，進行老舊側溝溝蓋更新工程，更新長度約79m，改善前格柵覆蓋鋼板、溝蓋老舊鬆動不平整及鋼材腐蝕破損，完工後排水及環境都獲得改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言