淡水一信90周年推動環境永續 上百名員工淨灘重現美麗海岸

淡水沙崙海岸是淡水人的生活記憶，現在有不少遊客會到這裡拍照看夕陽、沙灘騎馬或新人拍婚紗，是北臺灣的休憩景點。為了維護海岸環境，淡水第一信用合作社適逢創設90週年，在理事主席麥勝剛攜手高階主管及同仁超過150人，到沙崙海岸撿拾海洋漂流垃圾，希望讓海岸重現乾淨、美麗。

淡水第一信用合作社理事主席麥勝剛表示，臺灣是一個海島，海岸線長達1,200公里，海灘是常常遇到的生活場域，但是，海灘上一波波拍打上來，除了漂亮的浪花，還有隨著海浪上岸的海洋廢棄物，為了讓父母親放心帶小孩在海灘上奔跑，讓海洋廢棄物不再流回海洋，避免海洋生物誤食而傷亡，以致破壞生態，淡水一信為環境的永續展現實際行動。

淡水第一信用合作社理事主席麥勝剛表示，淡水一信是一家善盡企業社會責任，熱心舉辦公益活動的金融機構。歷年來，已陸續捐贈救護車、警用巡邏車、復康巴士、消防車、一信鐘塔、電子鐘及捐助國內重大急難事件救助金等等，每年還舉辦國民中小學學生書法寫生比賽、捐贈國民中小學「一信獎」獎學金，及舉辦冬令救濟活動等，不勝枚舉。期盼透過淨灘活動為淡水在地海岸環境 盡一份心力。

淡水一信向來經營穩健，公司治理嚴謹，主管機關曾嘉許該社係「信用合作社界的模範生」。同時由於該社這些年來，積極建置管理資訊系統，有效提升服務品質與工作效能，在地化深耕經營，締造了良好的營運績效，該社前後已榮獲第5屆、第7屆、第9屆及第11屆的台灣金融業務「菁業獎」，是深獲主管機關及學術界贊許的優質基層金融。

該社自102年起陸續奉准增設了萬里、板橋、林口、中和、北投及新莊6家分社後，目前總分社之營業據點已達17處，業務蒸蒸日上，目前存款總額已達到1,022億元，放款總額達到709億元，金融業務規模成績亮麗。淡水一信深入街坊社區親切服務熱忱的獨特品牌形象，深受地方人士及同業所認同與肯定，該社預計於今年成立臺北分社，屆時可以服務更多臺北市居民，延伸淡水一信具有人情味的貼心服務。