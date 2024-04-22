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北捷電價成本恐暴增為28億 盼中央補助大眾運輸用電

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運電費從2016年的18.98億到2023年增至23.84億，7年電費增加6億，今年電價上漲後，預估1年電費增加至28億。圖／報系資料照
台北捷運電費從2016年的18.98億到2023年增至23.84億，7年電費增加6億，今年電價上漲後，預估1年電費增加至28億。圖／報系資料照

台電4月1日調漲電價，台北捷運說，2016年至今電費多了6億，今年漲價後預估會再多4億；公車業者也說，1輛快充電動公車年增加6萬元電費。有議員要求北市府在行政院會當面說服中央，給予大眾運輸業者用電優惠或補助；交通局長謝銘鴻承諾，會在行政院會爭取優惠，並說明業者營運狀況。

台北市議會今進行交通部門質詢，台北捷運總經理黃清信說，北捷電費從2016年的18.98億到2023年增至23.84億，7年電費增加6億，今年電價上漲後，預估1年電費增至28億，等於8年內多了10億電費成本。雖然台電有提出發電成本低於售價就會給予優惠，但發電成本一直高於售價，等於看得見吃不到。

首都客運總經理李建文指出，今年、明年是柴油公車汰換為電動公車的高峰期，4年內從22輛成長至650輛。電價調漲後，離峰電價1度2.62元、尖峰（16-22）電價10.7元，正好是台北市聯營公車尖峰時段，1輛1年增加電費約6萬，未來全市3000部公車上路後，1年就多2億電費。

李建文提到，2月時大都會客運松德站營運，布設15輛電動公車、7支充電樁，接電費用1500萬、1支充電樁150萬，整個站點光是接電就花了2500萬。

北市議員張斯綱提到，電費漲價影響大眾運輸營運成本，不僅每年支出的電費變多，客運業者也要購買電動公車、建置充電樁與接電費用，要求北市府可以在行政院會當面請求中央給予大眾運輸業者電價優惠或補助。

至於是否因應電費上漲調整票價？謝銘鴻表示，要看大眾運輸的成本結構，目前電動公車占全市公車20%，至少要到50%成本結構才精準，加上現在電動公車每公里成本為3.11元、柴油公車12.53元，遠比電動公車高，若未來電價持續上漲，是否要調整票價會再做整體考量。

台北捷運部分，謝銘鴻說，因為完全使用電力，因此成本結構清楚。他承諾，會在行政院會中，當面向各單位首長表達北市立場，呼籲大眾運輸業電價補助或優惠，讓業者可以安心經營。

台北市電動公車1輛1年增加電費約6萬。圖／報系資料照
台北市電動公車1輛1年增加電費約6萬。圖／報系資料照

公車 電價 電動

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