新北原住民服務中心整建啟動 原民會補助八成、其他地方自籌

2003年啟用的新北市原住民族服務中心，因建築物老舊，有漏水、壁癌問題，加上硬體設施不符合需求，由原民會補助3870萬元、新北市府自籌1218萬元，展開整建拉皮計畫。原住民族委員會主委夷將·拔路兒今天到三重的服務中心視察表示，未來服務中心會整合族語學習、青年創意及體驗學習、長者關懷及資訊學習等服務，提供新北市都會區的原住民族人更完善的照顧與服務。

新北市原住民族服務中心位於三重新北大道一段5巷，是地下一層、地上五層建物，是夷將擔任台北縣政府原民局長時規畫興建，建物2003年啟用時，是新北市首座都會區原住民族公共服務設施。

主委夷將今天逐層參觀，對當時的規畫如數家珍，走到五樓展覽廳，他也建議未來展覽除陳列，更該將相關知識背景融入，才能讓參觀者更了解原住民族的歷史與文化脈絡。

夷將說，當年興建此服務中心時，台北縣設籍原住民人口是3萬4478人，如今已成長至5萬6401人，服務中心長期為族人服務，還是重要的就業服務站，有其重要歷史及功能，雖目前結構仍安全，館舍及設備確實已不符現代需求。

夷將表示，新北市府去年向原民會提出「新北市原住民族服務中心活化計畫」整建館舍，並將空間重新配置，將建物外觀融入原住民族意象，導入數位科技技術，建構世代共融的學習環境，整合兒童族語文化學習、青年創意及體驗學習、長者關懷及資訊學習等服務，建立多功能學習場域。

夷將更分享，建物啟用那年爆發SARS，服務中心在當時是很重要的「家屬視訊服務中心」，時任的台北縣長蘇貞昌、總統陳水扁、行政院游錫堃院長、衛生署長陳建仁，都來過這裡視察。