另類行人地獄！ 里長怨：機車族不停車格 騎樓卻擠滿車

台北市在前市長柯文哲任內推動機車停車收費政策，不過有里長向市長蔣萬安陳情，質疑儘管支持使用者付費，但機車停車收費政策自108年至今，為何整個文山區僅景行里機車格全收費，導致騎士為規避收費，都停到騎樓停車，造成「機車格停不滿、人行道騎樓停滿車」亂象，蔣萬安允諾，會搭配機退2.0政策改善，但柯文哲任內的機車停車收費政策，仍會延續。

北市交通局停車管理科長李昆振表示，停管處會持續逐步推動機車停車格四階段收費政策，由於景美商圈範圍有調整，為了避免這樣的停車亂象，造成里民困擾，接下來市府會針對商圈範圍檢討，巷弄的格位也會一併調整，並且配合市府的機車退出騎樓政策，相關配套檢討會在5、6月完成。

蔣萬安今天上午赴文山區與里長座談，文山區景行里長陳千惠說，前市長柯文哲推動的機車停車收費，從108年執行到現在，說要逐步全市收費，但目前進度為何？為何整個文山區景行里全里被收費？但隔一條街就不用收費？

里長質疑，若停車收費是以商業行為畫分，難道文山區只有景行里有商家？全文山區也有其他捷運站，為何其他里的捷運出口過一條馬路就不收費，但景行里卻要被收費，讓里長很為難，被里民質疑是否收了什麼好處？

蔣萬安表示，里長是反映因里內有景美夜市，導致里內的停車格畫定收費，但卻發現很多機車不停收費格位，反而全擠到人行道騎樓，接下來對搭配機退2.0政策，針對里內的狀況讓機車退出人行道，還給行人一個友善的步行空間。

停管處表示，機車停車收費第一階段是針對商圈、第二階段針對捷運周邊、第三階段為逐漸擴展到其他區域、第四階段是全市機車收費，目前進度是到第三階段，已收費6萬5千多格，約占所有停車格的3成左右。

停管處坦言，的確許多畫定收費的區域，常被里長質疑為何300公尺內要收，隔一條街就不被收，還有收費的區域，機車格位沒滿停，騎樓卻擠滿機車停車，處長李昆振說，收費主要目的只是為了管理，不是為了要收錢，甚至停車收費的錢也會用來蓋停車場，針對里長的意見會來改善，希望導正停車狀況。