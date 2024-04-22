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422世界地球日 台北市「減碳存摺」逾6萬人參與

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
4月22日為世界地球日，台北市政府推出「我的減碳存摺」政策，至今已有6萬多人參與。圖／聯合報系資料照
4月22日為世界地球日，台北市政府推出「我的減碳存摺」政策，至今已有6萬多人參與。圖／聯合報系資料照

今天是世界地球日，北市府4月8日起推「我的減碳存摺」。公運處統計，截至21日，參與人數達6萬871人、累積減碳量約850公噸；交通局長謝銘鴻說，過去只是鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，現在透過減碳存摺把數據量化，能了解自己與減碳的關係，企業加入鼓勵、補助員工使用綠運輸，也能降低未來「碳關稅」。

公運處指出，「我的減碳存摺」開跑至今，參與人數有6萬0871人、累積減碳量約850公噸。透過政府及民間企業共同參與，讓民眾瞭解個人減碳效益及搭乘公共運輸也是減碳的方式，並將減碳量轉換為抽獎次數，吸引民眾投入減碳行列，盼能達到2050淨零碳排目標。

謝銘鴻表示，為了響應世界地球日，今天加碼還加碼網路抽獎活動，結合企業贊助獎項，鼓勵民眾參與。他說，交通運具電動化就是淨零減碳的具體做法，但除了硬體更新，還要讓民眾多使用綠運輸，像是腳踏車、捷運、公車、台鐵、高鐵等。

謝銘鴻說，「我的減碳存摺」有2個重點，一個是讓民眾了解搭乘大眾運輸能如減碳、與自身有何關係，所以把資料量化，就能知道自己在使用綠運輸時減少的碳排量；其次為企業參與，業者可透過補助月票、獎勵措施讓員工搭大眾運輸上、下班，政府也有企業響應區可以露出，提供平台讓企業互相學習。

事實上，這也攸關未來國際「碳關稅」。謝銘鴻說，未來上市、上櫃公司，都一定要繳交ESG企業永續報告書，包含3個範疇，前2項為生產與製造過程減碳量，第3種是員工通勤行為，悠遊卡公司能透過「我的減碳存摺」提供員工減碳數據，企業就能寫進去ESG報告中，進一步降低碳關稅。

大眾運輸 存摺 減碳

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