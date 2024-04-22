獨／限時段禁入燃油車！八里左岸選定綠色交通示範區 議員憂影響觀光
422是世界地球日，新北市府為推廣綠色運具，規畫在八里左岸觀光遊憩區畫設「綠色交通示範區」，在假日或特殊節慶時段，除了行人、自行車、居民、大眾運輸與電動車以外，限制燃油車進入，盼促進地方觀光。不過，地方議員認為，地方不反對淨零碳政策，但目前八里大眾運輸尚未到位，相關配套與做法要與地方溝通。
為達成2050年淨零碳目標，新北市府已選定八里區成為淨零生活模式示範場域，將以台北港為軸心，推動產業轉型，也推動在地低碳觀光模式，成為產業、遊憩、文化三大機能的複合型淨零示範區。
新北市低碳社區發展中心主任李俊毅指出，目前新北在台北港與西濱快速道路與板橋新板特區，都設有空氣品質維護區，禁止1年內未取得排煙檢驗合格紀錄一、二期柴油車輛，減少區域空氣汙染物排放量。
李俊毅說，空品區是管制違規車輛，綠色交通示範區目的是希望推廣綠色運具，由於八里已是淨零示範區，才會選定八里左岸觀光遊憩區作為試辦區域，研擬在周日上午10時到下午15時，或是特殊節慶如八里左岸煙火等，禁止居民、電動運具、大眾運輸工具、自行車、行人以外的燃油車進入。
李俊毅說，八里左岸目前假日大多都是自行車，交通局在部分路段禁止大貨車行駛，盼禁止相關傳統柴油車進入後，除改善空氣品質，也能改善交通，對在地方觀光發展會有助益；市府也會推出優化公共充電樁，搭配觀光套票等配套，吸引民眾使用綠色運具。
李俊毅說，後續市府將展開與地方溝通階段，上路時間表還未定，並會以指定路段如觀海大道某段，與指定特定日期試辦，並持續觀測上路後的人流與車流相關數據後滾動調整；若要長期管制，會待「新北市氣候變遷因應行動自治條例」通過議會審議發布後才有下一步。
國民黨新北市議員陳家琪表示，她不反對推動綠色運具與淨零碳政策，但八里目前的大眾運輸發展還沒有到位，尤其八里捷運還沒來，大部分觀光客多是開車前來，擔憂反而可能影響地方觀光發展。
「恐怕普遍接受度不高。」陳家琪說，不管新北也好，全台灣也好，台灣節能減碳車輛、電動車都還不是非常成熟，如果要實施綠色交通示範區，勢必要好好跟地方溝通。
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