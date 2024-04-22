里長嘆收費致機車停上騎樓 蔣萬安：輔導改善

景美夜市周邊為台北市首波實施機車停車格收費的範圍，但當地里長發現，這項政策反而導致機車都停上騎樓。台北市長蔣萬安允諾將輔導改善，並持續推動全市機車格收費。

蔣萬安今天出席與里長有約座談，文山區景行里里長陳千惠提案表示，景美夜市從108年開始實施路邊機車停車格收費，是台北市首批納入收費管理的商圈，但多年下來，不僅沒有改善道路環境，還讓機車停上騎樓、要收費的停車格乏人問津。

陳千惠進一步表示，除了妨礙行人通行，市府如今仍未達成全市統一收費目標，還導致她被里民誤會「是不是有收好處」，因為景美夜市隔街停車格就不用收費。

蔣萬安說，市府的目標是逐步改善道路交通環境，因此推出「機車退出人行道2.0」政策，以打造行人安全友善空間，同時秉持使用者付費原則，推動全市停車格收費。

蔣萬安指出，將請相關單位前往景美夜市檢視並輔導機車退出騎樓及人行道，同時滾動式討論機車停車格收費範圍，以符合在地需求。

台北市交通局停管處長李昆振補充，的確發現景美夜市周遭有機車停在騎樓的問題，將檢討機車格收費實施範圍、調整巷弄格位，配合機退2.0政策全面檢視，希望5月份完成改善。

李昆振說明，交通局自108年開始，分4階段推動全市機車停車格收費，從各大商圈、熱門捷運站、主要幹道依序實施，目前已收費格位約6.5萬格，佔整體22萬格約3成。

李昆振強調，機車停車格收費的目的是管理及提升停車秩序，收入則會投注在停車場興建及綠運輸鼓勵使用措施等方面，過程中若有不盡人意或須調整處，會在與當地溝通、提出配套措施後繼續推動。