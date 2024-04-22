汛期防範河川工程成豪雨破口 新北12件共已查核20次

汛期來臨，新北日前突發暴雨再加上工地因素導致汐止嚴重積淹水，工程如何防範豪雨來襲也引發關注。新北水利局表示，有關河川區施工查核，去年度查核共166次，今年截至4月止，12件河川工程中已查核20次。

新北日前瞬間暴雨造成多處積淹水，當時汐止災情嚴重，當時民代與市府有關單位會勘，發現水患成因除了雨量大，兩側工地也有責任，而新北河川區也有正施作工程的區域，外界也有心是否有做好相關應變機制。

水利局說明，施工涉及開挖堤防屬第一級查核，施工無涉及開挖堤防屬第二級查核，平日的河川巡防屬第三級查核。其中第一級查核工作，於5月至11月汛期內，每月辦理1次，而為加強安全性，水利局將汛期查核頻率增加為每月2次，而12月至隔年4月非汛期期間，每2個月辦理1次；第二級查核工作，於汛期內，每2個月辦理1次，並於4月及12月，分別辦理防汛整備檢查及河川環境查核各1次。