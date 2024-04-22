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汛期防範河川工程成豪雨破口 新北12件共已查核20次
汛期來臨，新北日前突發暴雨再加上工地因素導致汐止嚴重積淹水，工程如何防範豪雨來襲也引發關注。新北水利局表示，有關河川區施工查核，去年度查核共166次，今年截至4月止，12件河川工程中已查核20次。
新北日前瞬間暴雨造成多處積淹水，當時汐止災情嚴重，當時民代與市府有關單位會勘，發現水患成因除了雨量大，兩側工地也有責任，而新北河川區也有正施作工程的區域，外界也有心是否有做好相關應變機制。
水利局說明，施工涉及開挖堤防屬第一級查核，施工無涉及開挖堤防屬第二級查核，平日的河川巡防屬第三級查核。其中第一級查核工作，於5月至11月汛期內，每月辦理1次，而為加強安全性，水利局將汛期查核頻率增加為每月2次，而12月至隔年4月非汛期期間，每2個月辦理1次；第二級查核工作，於汛期內，每2個月辦理1次，並於4月及12月，分別辦理防汛整備檢查及河川環境查核各1次。
水利局長宋德仁表示，去年度第一級及第二級查核共166次，今年度截至4月為止，共有12件內河川區域工程，已查核施工許可案件共20次，當中包含一級13次，二級7次，確保民眾能在安全的生活環境。水利局補充，新北代管跨省市河川（淡水河及磺溪2水系）、管理市管河川（19條）及市管區域排水（71條），而河川區域內受水利法管制，施工前需依法取得許可，為強化河防安全管理，在每年5月至11月的汛期加強查核許可案件。
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