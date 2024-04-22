黃珊珊批北士科案政治操作 蔣萬安反擊：3大案「沒有什麼不敢查」

台北市前市長柯文哲任內的北士科T17、T18設定地上權標案，遭質疑新光人壽得標有巧門，台北市長蔣萬安也指示政風處調查。不過，柯市府前副市長黃珊珊今在臉書貼文說，外界拿金仁寶案與T17、T18標租價格相比，沒有道理，並指設定地上權不必然需投資計畫書，士北科技園區的地上權招標，原本是一件非常好的事，在政治操作下卻成為壞事？

對於黃珊珊質疑，台北市長蔣萬安上午赴文山區里長座談時表示，不管是北士科、京華城、台智光案，其實只要有任何疑慮、甚至是不法，北市府一定是依法查辦，絕不護短，絕不寬貸。

「沒有什麼不敢查。」蔣萬安說，他已經指示政風處啟動調查，只要有任何疑慮，該查該辦，一定是查，一定是辦。