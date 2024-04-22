聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃珊珊批北士科案政治操作 蔣萬安反擊：3大案「沒有什麼不敢查」
台北市前市長柯文哲任內的北士科T17、T18設定地上權標案，遭質疑新光人壽得標有巧門，台北市長蔣萬安也指示政風處調查。不過，柯市府前副市長黃珊珊今在臉書貼文說，外界拿金仁寶案與T17、T18標租價格相比，沒有道理，並指設定地上權不必然需投資計畫書，士北科技園區的地上權招標，原本是一件非常好的事，在政治操作下卻成為壞事？
對於黃珊珊質疑，台北市長蔣萬安上午赴文山區里長座談時表示，不管是北士科、京華城、台智光案，其實只要有任何疑慮、甚至是不法，北市府一定是依法查辦，絕不護短，絕不寬貸。
「沒有什麼不敢查。」蔣萬安說，他已經指示政風處啟動調查，只要有任何疑慮，該查該辦，一定是查，一定是辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言