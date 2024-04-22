快訊

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃珊珊批北士科案政治操作 蔣萬安反擊：3大案「沒有什麼不敢查」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午赴文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午赴文山區里長座談。記者林麗玉／攝影

台北市前市長柯文哲任內的北士科T17、T18設定地上權標案，遭質疑新光人壽得標有巧門，台北市長蔣萬安也指示政風處調查。不過，柯市府前副市長黃珊珊今在臉書貼文說，外界拿金仁寶案與T17、T18標租價格相比，沒有道理，並指設定地上權不必然需投資計畫書，士北科技園區的地上權招標，原本是一件非常好的事，在政治操作下卻成為壞事？

對於黃珊珊質疑，台北市長蔣萬安上午赴文山區里長座談時表示，不管是北士科、京華城、台智光案，其實只要有任何疑慮、甚至是不法，北市府一定是依法查辦，絕不護短，絕不寬貸。

「沒有什麼不敢查。」蔣萬安說，他已經指示政風處啟動調查，只要有任何疑慮，該查該辦，一定是查，一定是辦。

地上權 蔣萬安

延伸閱讀

大巨蛋演唱會抽成無上限 蔣萬安：遠雄申請會跨局處評估

全中運停課4天…網驚8成中學生都在日本？蔣萬安說話了

北市府解約 台智光不服 蔣萬安：啟動爭議調解 促月租降至1761元

找青年組「蔣家軍」戰2026議員？ 蔣萬安：我心只有台北隊

相關新聞

大巨蛋演唱會抽成無上限 蔣萬安：遠雄申請會跨局處評估

台北大巨蛋演唱會單場票房抽成改為「無上限」，北市議長戴錫欽認為，恐轉嫁票價且有超額暴利疑慮，29日將舉辦公聽會。台北市長...

北市府解約 台智光不服 蔣萬安：啟動爭議調解 促月租降至1761元

台北市警用監視器傳輸費台智光案爭議，台北市長蔣萬安本月8日宣布啟動終止警察局專用費率子約作業，眼看台智光15天說明期限明...

全中運停課4天…網驚8成中學生都在日本？蔣萬安說話了

因全中運登場，台北市國高中生停課4天，北市教育局希望學生停課能進運動場為選手加油，卻有網友發現，許多台北市的國高中生停課...

汛期防範河川工程成豪雨破口 新北12件共已查核20次

汛期來臨，新北日前突發暴雨再加上工地因素導致汐止嚴重積淹水，工程如何防範豪雨來襲也引發關注。新北水利局表示，有關河川區施...

黃珊珊批北士科案政治操作 蔣萬安反擊：3大案「沒有什麼不敢查」

台北市前市長柯文哲任內的北士科T17、T18設定地上權標案，遭質疑新光人壽得標有巧門，台北市長蔣萬安也指示政風處調查。不...

鴿子遭開膛破肚疑虐殺 新北動保處追查：凶手不是人

新北市動保處近日接獲汐止、新店地區民眾通報，發現公園鴿子遭開膛破肚、鳥首分離，懷疑有人虐殺動物。動保處巡察後，發現作案並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。