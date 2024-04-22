鴿子遭開膛破肚疑虐殺 新北動保處追查：凶手不是人
新北市動保處近日接獲汐止、新店地區民眾通報，發現公園鴿子遭開膛破肚、鳥首分離，懷疑有人虐殺動物。動保處巡察後，發現作案並非「人」而是俗稱粉鳥鷹的鳳頭蒼鷹。動保處指出，鳳頭蒼鷹通常喜歡先吃內臟、腸子，有時也會將鴿首扯斷，且吃飽了就會將食物遺留原地。
動保員程沛宏說，鳳頭蒼鷹是台灣特亞種，大多棲息在海岸林或中低海拔森林，近年在都會森林公園也可看見牠們築巢棲息。鳳頭蒼鷹習性上對獵捕鴿子特別情有獨鍾，處理方式粗暴，通常是先吃內臟、腸子，然後撕肉吞下，有時也會用銳利嘴喙將鴿首扯斷。吃飽了就會將食物遺留原地，根據這2處鴿屍案件傷痕都符合以上相同的食性特徵。
鳥類攝影達人王巧瑩說，鳳頭蒼鷹主要捕食以鴿鳩類、麻雀、溝鼠、松鼠較多，是台灣唯一穩定棲息在公園綠地日行性猛禽族群，還獲得「城市獵人」稱號。另外作為食物鏈頂層掠食者，鳳頭蒼鷹願意飛進城市裡討生活，代表這塊土地有乾淨的水源和空氣，可說是健康生活環境的指標性生物，無形中兼任都市生態平衡重要角色。
新北動保處說，鳳頭蒼鷹屬二級保育類，民眾戶外活動如有遇到野生禽鳥，請遵守不碰觸、不餵食、不撿拾、不喧嘩、不驚嚇等5大原則。若在路邊或是家中發現受傷野生動物或鳥類，應即通報動保處救援處理，切勿將牠們帶回家中飼養，以免觸法。
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