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全中運停課4天…網驚8成中學生都在日本？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影

因全中運登場，台北市國高中生停課4天，北市教育局希望學生停課能進運動場為選手加油，卻有網友發現，許多台北市的國高中生停課這4天卻打卡出國，遭質疑與停課用意背道而馳。台北市長蔣萬安今表示，還是鼓勵停課同學，多多到現場、多多給選手加油打氣。

蔣萬安今天上午出席文山區里長座談說，北市府之前已經讓國高中學生補課，這一周當然希望同學踴躍進場觀賽全中運，他有機會，也會到現場看比賽，還是鼓勵停課同學，多多到現場多多給選手加油打氣。

全中運睽違12年回到台北市舉辦，因賽事選手、工作人員多是學校師生，為了讓比賽順利進行，台北市政府4月22日至25日停課4天，先前已在寒假1月23日至1月26日提前補課。不過近兩天陸續有網友在社群貼文表示，「台北的國高中生是不是8成都在日本？」「一堆學生打卡出國？」

對於與當初停課的初衷背道而馳？蔣萬安表示，當然希望同學踴躍進場觀賽全中運，他有機會也會到現場看比賽。

停課 蔣萬安

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