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北市府解約 台智光不服 蔣萬安：啟動爭議調解 促月租降至1761元

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影

台北市警用監視器傳輸費台智光案爭議，台北市長蔣萬安本月8日宣布啟動終止警察局專用費率子約作業，眼看台智光15天說明期限明天到期，蔣萬安今天透露，台智光上周五已經回函北市府，表達「不服」，北市府接下來就會啟動跨局處爭議調解機制，市府也已經和台灣主要電信業者洽談備援系統，未來就是希望回到母約的通版費率1761元。

蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，對於台智光案爭議，蔣萬安日前啟動終止子約作業，遲至上周五期限快到，台智光發函北市府，表達「不服」。蔣今天表示，上周五4月19日台智光已經回文表示「不服」，北市府接下來就會啟動爭議調解機制，很早就成立跨局處爭議調解小組，市府會請台智光來開會協調。

蔣萬安說，北市府同時也已經和台灣主要的電信業者洽談備援系統，未來就是希望能夠回到母約的通公版費率。如果台智光還是不理，母約月租費就是通版費率1761元，北市府還是希望台智光來開會協調，希望達成共識，沒有達成之前，北市府已經跟主要電信業者洽談備援系統。

台智光 蔣萬安

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