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黎元里民寄望：殯葬業者退出住宅區

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市臥龍街188巷有許多殯葬業者，居民飽受噪音、交通問題困擾。記者洪子凱／攝影
北市臥龍街188巷有許多殯葬業者，居民飽受噪音、交通問題困擾。記者洪子凱／攝影

一殯預計今年6月全數轉移至二殯，二殯附近居民憂心未來業者、交通亂象恐更嚴重，北市府目前規畫將黎元停車場改建為業者大樓、停車場。黎元里長蘇偉彬說，當地居民長期受法會噪音、交通問題困擾，多數贊成興建業者大樓，統一管理，但呼籲市府未來加強取締，讓殯葬業全面退出住宅區。市府表示，將努力改善當地街景，遏制非法業者蔓延，未來也會辦說明會。

「一殯說要遷來二殯，真的讓人很擔心。」蘇偉彬表示，二殯附近情況本來就很嚴重，特別是臥龍街188巷有很多殯葬業者，遇到「好日子」常一早就辦法會，他不斷接獲里民投訴；除了噪音擾民，法會車輛或悼念民眾常隨處亂停車，對民眾生活造成很大困擾。

當地居民說，樂見興建殯葬業者大樓集中管理，但也盼市府更嚴加取締大樓外面的違規業者，讓殯葬業者退出住宅區，還給居民一個良好的居家環境。

殯葬處長張世昌說，預計業者大樓落成後，將吸引周邊殯儀業者進駐，改善當地街景，同時遏制非法業者蔓延，增加停車空間，紓解當地和二殯停車需求，還給居民較好的居住、交通環境。

張世昌說，業者大樓可行性研究正進行中，包括興建方案研議及評估、初步建築設計、交通及環境影響評估、經費估算、未來經營模式研議等，將辦地方社區及業者說明會，彙整各方需求。

停車場 噪音 法會

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