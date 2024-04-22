2大考慮 北市二殯旁停車場不蓋社宅

台北市都發局先前規畫在第二殯儀館附近黎元停車場蓋235戶社宅，但第一殯儀館將轉移二殯，議會上會期決議要求市府考量是否應優先興建殯葬大樓。殯葬處表示，初步規畫改建業者大樓，讓殯葬業進駐，地下增建停車場舒緩交通問題。議員提醒應另尋周邊其他可用地，補足社宅戶數，市府允諾評估。

二殯附近的黎元停車場面積約3654平方公尺，都發局原先編2.8億元規畫建置235戶社宅，但因地處二殯附近，上會期預算審議時就有議員憂心成「海景第一排」，民眾可能不願入住，當時決議請殯葬處先行評估，若確定改設置殯葬專區，應同時提出原規畫黎元市場社會住宅替代方案。

議員王欣儀表示，社宅應考量地理位置，包含周邊交通、公園、生活機能等問題，台灣的生活環境，若將社宅蓋在「那邊」確實會讓人忌諱，加上一殯未來全部量能都要遷移過去，包含業者、停車量能等，地方上都有需求，眼下有地可作為業者大樓及停車場，當時也建議市府可先請殯葬處考量需求。

「若不蓋社宅，市府有責任將缺口補足。」議員苗博雅說，政黨協商時未反對建置殯葬大樓，市長蔣萬安曾喊出任內要多蓋7千戶社宅，現已上任16個月，「我是在幫他達成任內目標」，社宅、殯葬大樓都有需求，但不能一個卡一個，附近還有幾塊公有地，市府應盡快評估，才能讓每個政策穩定前行。

殯葬處長張世昌表示，評估後初步規畫當地改建業者大樓，讓殯葬業者未來能夠進駐，加上過去二殯常被抱怨停車位不夠，等候停車車輛大排長龍，造成交通堵塞，會規畫相鄰青峰公園地下擴大興建地下3層停車場，提供殯葬業者、民眾、里民使用。未來也將持續地與居民溝通爭取支持，期望能夠順利完成後續都市計畫變更和建設，讓市府、居民和業者共贏。