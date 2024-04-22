公車駕駛荒 北市擬招募外籍移工

台北市公車駕駛員額5262名，實際聘用僅3698人，人力缺口高達3成。交通局近3期公車評鑑，每期平均也約有8家業者，超時駕駛項目拿0分，議員質疑，市府改善公車人力困境速度過慢。交通局表示，去年底已研擬短中長期改善，並向中央提報盼開放外籍人士擔任駕駛員，並增加駕駛員待遇，吸引更多人才加入公車業。對引進外國人才，業者抱持開放態度。

北市公運處業務稽查科長郭獻文表示，北市府去年11月就和勞動部、客運業者，針對駕駛缺額開會討論，但因為公車駕駛屬專業、技術性行業，外界仍認為不可能讓外籍移工來開車，目前「就業服務法」也暫時不允許，目前只有開放航空業，還會與中央爭取放寬相關規範。

有一名奈及利亞籍人士蘇艾德（Ekata John）擔任國道客運駕駛，北市府表示，這名奈籍駕駛蘇艾德因與本國女子結婚，取得居留權，所以才能擔任駕駛員。

議員曾獻瑩表示，全台北市公車駕駛的人力缺口高達3成，也正因人力缺額大，導致司機超時工作的狀況多，曾認為，公車司機超時駕駛的危險程度如同酒駕，要求交通局下次評鑑前，應提出具體改善方案、並訂下目標，化解民眾乘車安全隱憂。

交通局長謝銘鴻坦言，公車業目前確實人力短缺，日前已與中央、工會、業者、學者專家達成共識，未來可能招募外籍駕駛填補缺口，不只持續招募新司機，也承諾改善薪資福利和工作環境，吸引、留住人才。

另外，針對公車駕駛超時駕車問題，公運處表示，市府從2020年10月起，增加駕駛駕車時間查核頻率，超過13小時嚴重超時者，採逐件開罰、且加重裁罰，去年超時裁罰件數已較2020年減少45%；公車評鑑也將駕駛超時納入扣分機制。

至於目前解決駕駛人力短缺的規畫，短期會持續優化路線及班次等，提升營駛效率；中長期朝改善駕駛員薪資條件，除已向交通部提報建議研擬開放外籍人士，也建議應妥適規範外籍人士取得職業駕照資格、語言能力、相關專業訓練等，交通部已回復正研擬相關規範。

首都客運總經理李建文表示，業者對於引進外國人才保持開放態度，目前整體客運業者仍缺駕駛員，可能原因是少子化，除了踏入社會的人愈來愈少，每年退休的人也不斷增加，未來服務業人力不足會是問題。