大巨蛋演唱會抽成無上限 議長將辦公聽會納建言

台北大巨蛋演唱會單場票房抽成改為「無上限」，北市議長戴錫欽認為，恐轉嫁票價且有超額暴利疑慮，29日辦公聽會；北市體育局說，遠雄巨蛋負責整體營運規劃。

大巨蛋何時能辦演唱會，各界高度關注。國民黨籍、台北市議會議長戴錫欽告訴中央社記者，經查「大巨蛋體育場館場地租用收費標準」於去年9月中的內容顯示，針對演藝娛樂類單場抽成上限最高為新台幣735萬元，但遠雄公司今年1月初竟改為「無上限」，台北市政府僅說大巨蛋為BOT案，收費標準由遠雄主責研訂，北市府僅有備查權。

戴錫欽認為，雖然現在全球各地都在積極爭取演唱會相關效應經濟，但若讓遠雄無上限抽成，不但可能會轉嫁在活動票價上，且遠雄還可能有超額暴利，甚或排擠業者選擇到高雄或其他縣市舉辦演唱會，要求北市府必須要有立場和積極作為，不能讓遠雄予取予求，以商業賺錢目的作為唯一考量。

他說，為讓各界表達對大巨蛋的看法，29日上午將在議會舉辦公聽會，並邀集各黨派議員們、北市府相關局處、文化界、演藝圈、球團及球員代表、轉播及售票平台等單位共同參與，藉此平台暢言對大巨蛋的需求與期待，以作為遠雄和北市府未來規劃參考，務必讓大巨蛋未來營運能更加符合市民及各界期待。

國民黨台北市議員柳采葳12日在議會教育部門備詢時也指出，近來多名國內、外知名歌手都說想到大巨蛋開唱，就連台北市副市長李四川都說要持續爭取大咖歌手明年能開唱，但遠雄公司最近所遞資料卻被台灣建築中心退回，顯見相關說明不夠明確。

柳采葳還指出，遠雄是否不將台北市政府放在眼裡，竟然將大巨蛋租借費用單場票房抽成改成「無上限」，合約修改讓遠雄方便做事，未來恐將相關成本變相轉嫁，希望北市府不要放任不管。

台北市體育局回應表示，大巨蛋屬BOT案，依照契約精神，遠雄巨蛋公司負責整體營運規劃，並可自訂場地租用收費標準，再送北市府備查。

遠雄集團副總經理楊舜欽對此表示，設立大巨蛋初衷為促進體育發展，因此場租的上限只限於體育賽事，至於非體育賽事等其他活動，例如演唱會則應回歸市場機制，若改為齊頭式的上限，受益的不會是消費民眾。

楊舜欽說，目前演唱會抽成比例有上限10%，是為了因應多元文化表演型態、以及場館需求和服務，而設定統一的抽成標準。如果不同的表演形態採場租金額齊頭式平等，那麼對於場館服務和不同表演需求，則會難以做到客製化的服務，甚至主辦單位為了考量場租成本，難以兼顧座位數的需求。

楊舜欽指出，大巨蛋場租版本和台北市政府歷經冗長協商和討論，遠雄集團作為履約廠商，期望透過抽成比例10%上限保留彈性，以因應各種不同類型的表演形式，爭取更為多元、對城市行銷更有助益的表演活動。