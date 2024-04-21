大巨蛋演唱會抽成金額改無上限？ 遠雄：今年公告唯一版本

台北大巨蛋何時能辦演唱會受矚，連帶單場票房抽成備受關注，北市議長戴錫欽揭露，遠雄今年將抽成金額上限735萬元改為「無上限」。遠雄集團副總經理楊舜欽回應，先前送至市府有多種協商版本，經與各局處協商與討論，「今年才正式公告唯一版本」，因應不同類型的文化表演，目前演唱會抽成比例上限10%、金額則無。

楊舜欽表示，此案為BOT案，源起市府若採工程發包、市府自營模式有其難度而為。事實上，市府和廠商都很清楚巨蛋經營的困難，因為履約廠商必須承受高額成本及經營風險。

他再指出，設立大巨蛋初衷為促進體育發展，故場租上限只限於體育賽事。至於非體育賽事等其他活動，例如演唱會則應回歸市場機制，若改為齊頭式的上限，受益的不會是消費民眾。

楊舜欽進一步說明，不同表演者有不同的市場價值，若演唱會場租訂定抽成上限，那麼不同表演者是否也要主辦單位訂定票價上限？若非，只是犧牲場地方，讓利活動主辦方。

他提到，目前演唱會抽成比例有上限10%，是為了因應多元文化表演型態及場館需求和服務，而設定統一的抽成標準。如果不同的表演形態採場租金額齊頭式平等，那麼對於場館服務和不同表演需求，則會難以做到客製化服務，甚至主辦單位為了考量場租成本，難以兼顧座位數的需求。

楊舜欽強調，大巨蛋場租版本與北市府歷經冗長協商和討論，遠雄集團作為履約廠商，期望透過抽成比例10%上限保留彈性，因應各種不同類型的表演形式，爭取更為多元、對城市行銷更有助益的表演活動。

他衷心期盼政策能夠延續，讓企業能夠適從。作為國家促參指標，能與政府攜手升級公共環境，共同肩負該有社會責任，是遠雄的榮幸。