封街！大小朋友瘋玩水槍吃美食 緬甸新年浴佛湧3千人更勝以往

2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦，不少家長帶著孩子體驗潑水文化。中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛說，過去僅文化、文物攤位及潑水活動，今年新增促進台緬交流攤位，活動人數超出預期已達3000人次造訪。

2024緬甸新年浴佛活動今日在中和區華新街舉行，以歌舞與美食共同慶祝緬甸新年，並由緬甸高僧誦經祈福、浴佛儀式，同時安排傳統藝文舞蹈表演及緬甸新生代歌手高歌。

李沛說，潑水是緬泰文化傳統，代表洗淨一年的塵垢，祈求來年諸事順利如意。近年以浴佛灑淨代替大型潑水，由誦經祈福與慶典儀式，消災解厄、除舊迎新。此外，今年也新增台緬交流攤位，附近店家供養甜點、餐食，今年人潮更盛以往，原本預期2500人次，現已逾3000人次。

國民黨主席朱立倫說，不管是黨主席還是新北市長他每一年都會來報到，而華新街發展是多元文化重要一環，每年浴佛節就是新年，用潑水、灑淨共度新年，希望缺水、缺電問題盡快解決。