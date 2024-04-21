快訊

找青年組「蔣家軍」戰2026議員？ 蔣萬安：我心只有台北隊

張學友演唱會門票「全數售罄」 會再加場？主辦回應了

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

封街！大小朋友瘋玩水槍吃美食 緬甸新年浴佛湧3千人更勝以往

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦，大小朋友瘋玩水槍。記者劉懿萱／攝影
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦，大小朋友瘋玩水槍。記者劉懿萱／攝影

2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦，不少家長帶著孩子體驗潑水文化。中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛說，過去僅文化、文物攤位及潑水活動，今年新增促進台緬交流攤位，活動人數超出預期已達3000人次造訪。

2024緬甸新年浴佛活動今日在中和區華新街舉行，以歌舞與美食共同慶祝緬甸新年，並由緬甸高僧誦經祈福、浴佛儀式，同時安排傳統藝文舞蹈表演及緬甸新生代歌手高歌。

李沛說，潑水是緬泰文化傳統，代表洗淨一年的塵垢，祈求來年諸事順利如意。近年以浴佛灑淨代替大型潑水，由誦經祈福與慶典儀式，消災解厄、除舊迎新。此外，今年也新增台緬交流攤位，附近店家供養甜點、餐食，今年人潮更盛以往，原本預期2500人次，現已逾3000人次。

國民黨主席朱立倫說，不管是黨主席還是新北市長他每一年都會來報到，而華新街發展是多元文化重要一環，每年浴佛節就是新年，用潑水、灑淨共度新年，希望缺水、缺電問題盡快解決。

華新街兩側店家則說，今年活動更盛以往，不少父母帶著孩子來體驗，玩累了就到小吃攤吃金山麵、魚湯麵或涼拌豌豆粉；也有店家現場準備幾十份仙草凍，結合緬甸奶茶成仙草鮮奶茶，民眾搶著品嚐。

2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦，大小朋友瘋玩水槍。記者劉懿萱／攝影
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦，大小朋友瘋玩水槍。記者劉懿萱／攝影
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦。記者劉懿萱／攝影
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦。記者劉懿萱／攝影
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦，大小朋友瘋玩水槍。記者劉懿萱／攝影
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦，大小朋友瘋玩水槍。記者劉懿萱／攝影
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦。記者劉懿萱／攝影
2024緬甸新年浴佛活動在中和華新街封街舉辦。記者劉懿萱／攝影

緬甸

延伸閱讀

浪漫四月天！高雄粉紅花旗木盛開 寶來不老秘境泡湯嚐美食

潮嚮基隆青創市集謝國樑開幕 連兩天21家在地青創饗宴

美食天王奪繆思大獎 逆風謝人生路上相助的張小燕

緬甸茶冒充阿里山茶參賽還獲獎 茶農：落實商品標示加強查驗防弊

相關新聞

找青年組「蔣家軍」戰2026議員？ 蔣萬安：我心只有台北隊

各政黨積極布局2026，傳出台北市長蔣萬安近期透過核心幕僚，尋覓具勝選戰力的青年，組成「蔣家軍」搭檔選市議員。台北市長蔣...

大巨蛋演唱會抽成金額改無上限？ 遠雄：今年公告唯一版本

台北大巨蛋何時能辦演唱會受矚，連帶單場票房抽成備受關注，北市議長戴錫欽揭露，遠雄今年將抽成金額上限735萬元改為「無上限...

備戰2026？傳籌組「蔣家軍」角逐北市議員 蔣萬安這麼說

台北市長蔣萬安今天出席「2024文山茶筍節—迎尪公巡田園」活動。針對外傳將籌組「蔣家軍」選2026台北市議員，蔣萬安回應...

藍綠議員擬調查京華城等案 蔣萬安：政風處已啟動

前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案、北士科設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員更共同提案組專案小組調查。台北市長蔣萬安說，...

蔣萬安「洪荒之力」大聲公…不到一天破1.3萬按讚 丁子坡同學紅了

為拓展年輕族群的支持度，台北市長蔣萬安近期多元經營社群，昨天回母校師大附中校慶，不僅致詞「出賣」兒子蔣得立，還使盡「洪荒...

北市公車駕駛人力荒困境有解？ 交通局：擬招募外籍駕駛

北市公車駕駛超時工作、長期人力荒，上月一名駕駛疑似身體不適，發生公車撞進火鍋店釀2傷事件。民代發現，交通局近3期公車評鑑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。